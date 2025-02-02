Бастрыкин проверит дело о безнаказанном жителе Алтая, терроризировавшем семью

Мужчина совершал противоправные действия, в том числе в отношении несовершеннолетних детей

02 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий судимого мужчины в отношении семьи в Зудилово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мужчина на протяжении продолжительного времени совершал противоправные действия в отношении семьи, в том числе несовершеннолетних детей", – сказано в сообщении.

Несмотря на наличие судимости, правоохранительные органы не предприняли необходимых мер, отмечают в Следкоме.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Алтайскому краю Колесниченко доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

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