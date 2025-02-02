Бастрыкин проверит дело о безнаказанном жителе Алтая, терроризировавшем семью
Мужчина совершал противоправные действия, в том числе в отношении несовершеннолетних детей
02 февраля 2025, 10:00, ИА Амител
Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий судимого мужчины в отношении семьи в Зудилово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Мужчина на протяжении продолжительного времени совершал противоправные действия в отношении семьи, в том числе несовершеннолетних детей", – сказано в сообщении.
Несмотря на наличие судимости, правоохранительные органы не предприняли необходимых мер, отмечают в Следкоме.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Алтайскому краю Колесниченко доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
Полиция проверит информацию о жителе Алтая, который издевался над семьей
11:26:07 02-02-2025
Дааа...Бастрыкин ночами не спит, думает, как алкашню из Зудилово приструнить)))
13:50:34 02-02-2025
Все законы в России в интересах жуликов, воров и прочих... Дали бы отпор мерзавцу - посадили... Демократия однако.