Полиция проверит информацию о жителе Алтая, который издевался над семьей
На него уже поступали заявления за вымогательство и нанесение побоев
02 февраля 2025, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае сотрудники полиции начали проверку по опубликованной в интернете информации о противоправных действиях жителя Зудилово.
"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация с видеозаписью, на которой мужчина сообщает, что он и члены его семьи, проживающие в селе Зудилово Алтайского края, страдают от противоправных действий со стороны односельчанина", – сообщили в МВД.
По данным полиции, в 2023-2024 годах на сельчанина уже поступали заявления по фактам умышленного повреждения чужого имущества, вымогательства и нанесения побоев.
В 2023 году суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно. Он состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел. В сентябре 2024 года расследование уголовного дела по обвинению этого мужчины в нанесении побоев было завершено и направлено в суд для рассмотрения.
В связи с новой публикацией в Сети, полиция проведет дополнительную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять соответствующие меры.
Председателю СК России Александру Бастрыкину также будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по данному факту.
11:50:51 02-02-2025
Чесоткино
17:37:38 02-02-2025
у нас в доме семья - трое детей, отец какой-то водила... лет 10 уже избивает и мать и детей, музыку очень громко включает, колотит их. Уже старший ребенок получил психиатрическое заболевание, неоднократно был в ПНД, экстренно госпитализировался бригадой психиатрической по причине срывов, двое младших совершенно подавленные, неопрятные, тоже не вполне здорово выглядят. Мать так же неуравновешенная от множественных сотрясений мозга, выпивает, орет на детей так, что слышно через 2-3 этажа. Мебель ломают, орут, визжат. АДСКАЯ СЕМЬЯ. Вот скажите, куда ещё обратиться-то? Участковый все знает, семья на учете у Опеки, или нам соседям нужно ждать пока кого-то убьют совсем или что?
18:17:37 03-02-2025
Гость (17:37:38 02-02-2025) у нас в доме семья - трое детей, отец какой-то водила... ле... надо разместить в сети интернет видео. ТОгда отреагируют. На заявления, видимо, пофиг. Или, максимум, приедут заберут на 20 минут и выпустят. Пройдено так с бывшим. Забирали-выпускали. Он домой и заново. Двери ломал и телефон отбирал (не потому что там любовники, а потому что там вся работа, и он знал, насколько важен мне этот телефон. Люди пишут, оплаты проходят и прочее). Конечно, купить новый и все восстановить не проблема (что и было сделано), но рабочий день был потерян. И в офис приезжал, и водой плескал на глазах сотрудников, и плевался (вернее харкал, мразь). Дома душил на глазах ребенка, ударить - как воды попить. А поведение подобное началось сразу после рождения ребенка, до этого пару лет все было ок. Ни мать, ни брат, никто в его проблемах с головой не сознавался. А я сама в психушку его сдать не могла, нужно его согласие. В итоге вытерпела полгода. И в 6 ребенкиных месяцев съехала от него окончательно. Взяла только свои вещи и сына. Просто встала и ушла (благо, было куда). Ни дележки, ни алиментов - ничего от него не надо.
Отстал только через три года после развода, и то, потому что я замуж вышла. Женщина максимально беззащитна у нас, если нет никого, кто мог бы заступиться. Речь не о шалавах с любовниками. У нормальной, даже ненавидящей мужа женщины, любовников нет, потому что есть штамп.