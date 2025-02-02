Полиция проверит информацию о жителе Алтая, который издевался над семьей

На него уже поступали заявления за вымогательство и нанесение побоев

02 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае сотрудники полиции начали проверку по опубликованной в интернете информации о противоправных действиях жителя Зудилово.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация с видеозаписью, на которой мужчина сообщает, что он и члены его семьи, проживающие в селе Зудилово Алтайского края, страдают от противоправных действий со стороны односельчанина", – сообщили в МВД.

По данным полиции, в 2023-2024 годах на сельчанина уже поступали заявления по фактам умышленного повреждения чужого имущества, вымогательства и нанесения побоев.

В 2023 году суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно. Он состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел. В сентябре 2024 года расследование уголовного дела по обвинению этого мужчины в нанесении побоев было завершено и направлено в суд для рассмотрения.

В связи с новой публикацией в Сети, полиция проведет дополнительную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять соответствующие меры.

Председателю СК России Александру Бастрыкину также будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по данному факту.