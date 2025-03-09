Бастрыкин проверит новости о барнаульских водителях, заставляющих детей платить наличкой

Один из водителей угрожал школьнице физической расправой

09 марта 2025, 16:55, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Барнауле. Об этом сообщает алтайский Следком.

"В сети Интернет сообщается, что в феврале текущего года в городе Барнауле водители двух маршрутных автобусов требовали от детей оплатить проезд, используя наличный расчет, несмотря на имеющиеся валидаторы и банковские карты у пассажиров", – говорится в сообщении.

Так, один из водителей заставил десятилетнего мальчика покинуть автобус, а другой – вынудил мать школьницы перевести деньги на его банковский счет, при этом угрожая девочке физической расправой.

В связи с этим в СУ СК России по Алтайскому краю была организована проверка. Бастрыкин поставил этот вопрос на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю краевого следственного управления Игорю Колесниченко представить доклад о ходе и результатах проверки.