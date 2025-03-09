Бастрыкин проверит новости о барнаульских водителях, заставляющих детей платить наличкой
Один из водителей угрожал школьнице физической расправой
09 марта 2025, 16:55, ИА Амител
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Барнауле. Об этом сообщает алтайский Следком.
"В сети Интернет сообщается, что в феврале текущего года в городе Барнауле водители двух маршрутных автобусов требовали от детей оплатить проезд, используя наличный расчет, несмотря на имеющиеся валидаторы и банковские карты у пассажиров", – говорится в сообщении.
Так, один из водителей заставил десятилетнего мальчика покинуть автобус, а другой – вынудил мать школьницы перевести деньги на его банковский счет, при этом угрожая девочке физической расправой.
В связи с этим в СУ СК России по Алтайскому краю была организована проверка. Бастрыкин поставил этот вопрос на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю краевого следственного управления Игорю Колесниченко представить доклад о ходе и результатах проверки.
17:03:47 09-03-2025
Да, позор с этой оплатой в транспорте, как рекет водители себя ведут. Неужели местные власти не в состоянии разобраться
17:04:05 09-03-2025
Ну че? Дождались? Веселуха теперь будет... Дня два-три всех проверять будут а потом все затихнет... Позорище - Председатель СК страны занимается транспортными вопросами... Мэр и все чиновники касающиеся пассажирских перевозок с утра завтра должны написать по собтвенному...
17:18:43 09-03-2025
Бастрыкин поставил этот вопрос на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю краевого следственного управления Игорю Колесниченко предоставить доклад о ходе и результатах проверки.---- Барнаульцы бы тоже хотели знать о результатах проверки, а так же, какие действия намерен принять СК.
18:14:37 09-03-2025
21 век. Почему нет терминалов. Как проводят конкурсы.
18:44:14 09-03-2025
Весело конечно, до Москвы ушла молва... Заигрались наши перевозчики в бизнес в черную...
18:57:53 09-03-2025
Почему местных Царьков надо пинать из Москвы? Может пора их отправить досрочно на пенсию ?
20:42:56 09-03-2025
Не на пенсию, а за вредительство против общества на трудовые работы в края колымские.
23:01:42 09-03-2025
Гость (20:42:56 09-03-2025) Не на пенсию, а за вредительство против общества на трудовые... Зачем Калымские места , в Сибири живём у и в Алтайскм крае найдутся , достойные уголки для перевосаитания .
23:35:13 09-03-2025
Вы, кстати, задумайтесь. Все эти терминалы очень удобно, но их придумали для порабощения и максимального контроля за вашими деньгами. И кешбеки придумали, чтобы вы по максимуму пользовались платежами через банк. Уже забыли как у казахов после нового года чего-то случилось, банки перестали работать, и люди хлеб не могли купить по этим несчастным карточкам? Так что не ленитесь носить с собой всегда немного нала. Ни вам ни другим чтобы не было больше проблем. Водителей не защищаю, что дали то дали, какие проблемы? А уж пристава как любят карты, так вообще.
06:41:28 10-03-2025
А прикинь электричества не будет - всё, хана всем. А прикинь бензина не будет - все пешком станут ходить. Повод ли это, чтобы отказаться от элнектроприборов и автомобилей? Для нормальных людей точно не повод. А таким как ты и доводы разума бесполезны.
08:44:54 10-03-2025
Аналогичная ситуация произошла в маршруте 77 (аса337). Водитель, мало того что нерусский, выхватил карту и не хотел отдавать пока не переведу деньги. а когда начала показывать, что перевела выхватил телефон из рук чтобы убедиться. Уволить и выдворить за пределы РФ таких.