В Барнауле водитель автобуса не принял оплату переводом у девочки и повез ее дальше
Школьница предупредила водителя, что может расплатиться лишь картой, однако она не сработала
24 февраля 2025, 19:45, ИА Амител
В Барнауле водитель автобуса отказался принимать оплату переводом у девочки, у которой не сработала карта. Юная пассажирка проехала на две остановки больше, чем планировала, пока за нее не заплатила неравнодушная женщина. Об этом мать девочки рассказала в Telegram-канале "В курсе 22".
Девочка ехала домой на автобусе № 6 и заранее предупредила водителя, что будет оплачивать проезд картой. Выйти она должна была на остановке "Кинотеатр Россия".
"Однако при выходе оплата картой не прошла, и дочь предложила перевести деньги на телефон. Водитель отказался. К счастью, одна женщина в автобусе решила помочь и рассчиталась за нее", – рассказала мать девочки.
В итоге школьница вышла лишь через одну остановку. Мать девочки считает, что "пора принимать меры в отношении таких водителей и кондукторов".
"Разве у водителя нет детей или внуков? Или у него всегда все правильно?" – недоумевает она.
19:52:10 24-02-2025
Только родитель в ответе за то что у его ребенка должны быть все способы оплаты. И всегда 35 руб в кармане. А давайте за всех детей в городе будет платить водитель? Сама Машка многим оплатила просто так проезд?
20:14:32 24-02-2025
заколебали мелочные со своими картами, айкосами и прочим дерьмом.
ну что мешает возить с собой щебень понакупают гадостей а на проезд денег нет.
в следующий раз будет думать головой
21:07:50 24-02-2025
Главное, что комитет по транспорту контролирует ситуацию. В газелях вообще нет бумажек с номером телефона для перевода)
13:00:39 25-02-2025
Гость (21:07:50 24-02-2025) В газелях вообще нет бумажек с номером телефона для переводаВы из прошлого века пишите? Когда последний раз видели газель?
21:10:28 24-02-2025
Ничего личного, просто бизнес... Водителям надо ещё для хозяев на взятки всяким шалуменцевым наскребать...
21:34:41 24-02-2025
В Газельке картой? Очень рискованное мероприятие. А на карте у девочки деньги то были? И вообще пусть радуется, что прокатилась и посмотрела на наш город. Когда еще ее на халяву пару остановок провезут?
21:36:58 24-02-2025
Нужно еёшных родителей прав родительских лишить.
Зная что творится в общественном транспорте с переводами, не обеспечили ребёнка наличной.
22:49:12 24-02-2025
Ну сколько можно трепать нервы всем своими детьми? Дайте им уж, наконец денег настоящих!!!
23:24:01 24-02-2025
Про человеческие отношения в барнауле нужно давно забыть
07:19:56 25-02-2025
Почему нет терминалов . В чем причина.
07:26:49 25-02-2025
Меня уже не поражает отношение людей к друг другу в Барнауле. Просто в очередной раз убедился. Как пауки в банке… Вместо того, чтобы драть водителей-частников, которые привыкли к незаконному кэшу, и чинуш, которые никак не хотят обеспечить цивилизованные методы оплаты безналичными деньгами в транспорте, здесь вопли про «лишить родительских прав» - как-будто ты их давал, про «дайте настоящие деньги» - как-будто оплата по карте не признана в стране законным платежным средством. Вы достойны той грязи, в которой живете. Почему то во всех прочих крупных сибирских городах и ОТ в порядке - большие современные автобусы, и с оплатой проблем нет. И только в проклятом Богом Барнауле ездят ржавые развалюхи, водители курят прямо в салоне, и оплата мелочью и мятыми бумажками. Не город, а разросшаяся деревня…
08:52:26 25-02-2025
Гость (07:26:49 25-02-2025) Меня уже не поражает отношение людей к друг другу в Барнауле... Респект
16:18:11 25-02-2025
Гость (07:26:49 25-02-2025) Меня уже не поражает отношение людей к друг другу в Барнауле... Иная деревня поприличнее Барнаула, с приездом что называется. Дожили!!!
07:56:43 25-02-2025
Ну давайте бесплатно продукты еду игрушки детям что мелочиться то.
08:03:36 25-02-2025
Во тварь. Ну хрен с ним у взрослого, но это ребенок и это 35 рублей
08:16:47 25-02-2025
Гость (08:03:36 25-02-2025) Во тварь. Ну хрен с ним у взрослого, но это ребенок и это 35... едь в ОТ плати за всех детей
09:08:09 25-02-2025
Гость (08:16:47 25-02-2025) едь в ОТ плати за всех детей... Русский язык выучи и "едь" в свою деревню...
09:16:19 25-02-2025
Гость (09:08:09 25-02-2025) Русский язык выучи и "едь" в свою деревню...... А по факту есть что сказать? кроме как выискивать ошибки в словах?
11:05:36 25-02-2025
Гость (09:16:19 25-02-2025) А по факту есть что сказать? кроме как выискивать ошибки в с... А по факту поймешь всю гнусность поступка водителя, когда свои дети будут.
14:00:41 25-02-2025
Гость (09:16:19 25-02-2025) А по факту есть что сказать? кроме как выискивать ошибки в с... Есть Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей": Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)
1. Продавец (исполнитель, владелец агрегатора в случае использования в своей деятельности наличных расчетов с потребителем) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя.
16:18:12 25-02-2025
Гость (14:00:41 25-02-2025) Есть Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребит... Федеральный закон от 24.02.2021 г. № 26-ФЗ
21. Лицо, указанное в части 17 настоящей статьи, отказавшееся от оплаты проезда, и (или) от оплаты перевозки следующих вместе с ним детей, и (или) от оплаты перевозки багажа и (или) провоза ручной клади, обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте с детьми, следующими вместе с ним.
22. Требование, указанное в части 21 настоящей статьи, не распространяется на лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица.
09:13:45 25-02-2025
Да что дети. Некоторые взрослые так промышляют. Типа налички нет, оплатить смогу только картой. Вот пришли вы в магазин, стоите на кассе, а у вас карта не считывается. Вы же не заберете продукты обвинив продавца?
09:38:27 25-02-2025
Гость (09:13:45 25-02-2025) Да что дети. Некоторые взрослые так промышляют. Типа налички... ну как это! Черные жизни тоже важны!
09:39:22 25-02-2025
Гость (09:13:45 25-02-2025) Да что дети. Некоторые взрослые так промышляют. Типа налички... Сколько хожу по магазинам, ни разу не видела, что карта не считывается у покупателей. Не средств на карте - такое бывает. Но оборудование магазинов карты считывает. Теперь про свою карту. В некоторых ОТ моя сберовская карта срабатывает сразу, тут же показывается билетик, в некоторых надо держать довольно долго, водитель начинает коситься, но карта срабатывает. То есть многое зависит от аппаратов по приему средств. Карта одна, а получается, что работает по-разному.
10:39:17 25-02-2025
Гость (09:39:22 25-02-2025) Сколько хожу по магазинам, ни разу не видела, что карта не с... Это специфика использования оборудования. В магазине терминал стационарный и связь стабильная. В транспорте связь не устойчивая и терминал может тормозить.
09:47:29 25-02-2025
Детей лет до 17 можно и бесплатно возить. С автоперевозчиков не убудет.
10:43:06 25-02-2025
Мавруша (09:47:29 25-02-2025) Детей лет до 17 можно и бесплатно возить. С автоперевозчиков...
ненене, оне тогда будут ломиться одну остановку проехать, пусть пешочком ходят
12:54:43 25-02-2025
Детей-безбилетников прямиком помещать в детдома! Это не опасно, не замёрзнут, не потеряются. Если родители не могут своим личинкам проезд обеспечить, лишать их родительских прав!
13:34:37 25-02-2025
Гость (12:54:43 25-02-2025) Детей-безбилетников прямиком помещать в детдома! Это не опас... личинка,ты эти права давал,чтобы их лишать?
13:49:03 25-02-2025
Гость (13:34:37 25-02-2025) личинка,ты эти права давал,чтобы их лишать?... ок, родакам пару лет на строгом режиме для воспитания хватит?
15:47:31 25-02-2025
ребенок вообще может бесплатно ехать в транспорте. А вот этих неудовлетворенных жизнью кондукторов и водителей штрафовать.