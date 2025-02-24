В Барнауле водитель автобуса не принял оплату переводом у девочки и повез ее дальше

Школьница предупредила водителя, что может расплатиться лишь картой, однако она не сработала

24 февраля 2025, 19:45, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле водитель автобуса отказался принимать оплату переводом у девочки, у которой не сработала карта. Юная пассажирка проехала на две остановки больше, чем планировала, пока за нее не заплатила неравнодушная женщина. Об этом мать девочки рассказала в Telegram-канале "В курсе 22".

Девочка ехала домой на автобусе № 6 и заранее предупредила водителя, что будет оплачивать проезд картой. Выйти она должна была на остановке "Кинотеатр Россия".

"Однако при выходе оплата картой не прошла, и дочь предложила перевести деньги на телефон. Водитель отказался. К счастью, одна женщина в автобусе решила помочь и рассчиталась за нее", – рассказала мать девочки.

В итоге школьница вышла лишь через одну остановку. Мать девочки считает, что "пора принимать меры в отношении таких водителей и кондукторов".