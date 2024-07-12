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Бастрыкин взял на контроль дело сироты с Алтая, которая больше 10 лет ждет жилье

Девушка не может добиться квартиры даже несмотря на решение суда

12 июля 2024, 09:17, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сироты в Алтайском крае, сообщили в ведомстве.

На единую телефонную линию Информационного центра федерального Следкома поступило обращение в интересах 26-летней девушки по вопросу длительного необеспечения ее жильем, которая ждет своей очереди с 2014 года.

"До настоящего времени положенное по закону жилое помещение ей не предоставлено, несмотря на вступившее в законную силу в 2018 году решение суда", – говорится в сообщении.

По этому поводу в алтайском Следственном управлении уже расследуют уголовное дело. Его руководитель Игорь Колесниченко должен будет доложить о ходе и результатах расследования Александру Бастрыкину.

Алтайский край Происшествия недвижимость жалобы и просьбы

Комментарии 1

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Мусик

09:29:15 12-07-2024

в рейтинге месячном самых упоминаемых в сми ак персон лидирует бастрыкин. с большим отрывом.
милонов - вне конкурса, он супер и мегакрут.

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