Бастрыкин взял на контроль дело сироты с Алтая, которая больше 10 лет ждет жилье
Девушка не может добиться квартиры даже несмотря на решение суда
12 июля 2024, 09:17, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сироты в Алтайском крае, сообщили в ведомстве.
На единую телефонную линию Информационного центра федерального Следкома поступило обращение в интересах 26-летней девушки по вопросу длительного необеспечения ее жильем, которая ждет своей очереди с 2014 года.
"До настоящего времени положенное по закону жилое помещение ей не предоставлено, несмотря на вступившее в законную силу в 2018 году решение суда", – говорится в сообщении.
По этому поводу в алтайском Следственном управлении уже расследуют уголовное дело. Его руководитель Игорь Колесниченко должен будет доложить о ходе и результатах расследования Александру Бастрыкину.
09:29:15 12-07-2024
в рейтинге месячном самых упоминаемых в сми ак персон лидирует бастрыкин. с большим отрывом.
милонов - вне конкурса, он супер и мегакрут.