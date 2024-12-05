Бастрыкин взял на контроль ситуацию с домом, из которого бийская мэрия выселяет людей

Главу СК заинтересовало, почему сроки предоставления гражданам жилья перенесли

05 декабря 2024, 18:35, ИА Амител

Дом в Бийске / Фото: "Инцидент Бийск" / Наталья Пивоварова

Председатель СК РФ Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России в Telegram-канале.

Напомним, ранее местная жительница пожаловалась, что власти Бийска признали дом в переулке Прямом опасным для проживания и заставляют жителей съехать в течение месяца – под самый Новый год. По документам здание 1958 года постройки должны были расселить до 1 января 2022 года, однако фактически сделать это обещают лишь в 2030 году. Женщина считает, что бийская администрация признала дом опасным, чтобы "снять с себя ответственность".

Внимание Бастрыкина привлекла публикация о "непринятии мер к переселению жильцов многоквартирного дома".

"Несмотря на то, что здание 1958 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии в связи с разрушением несущих конструкций, срок предоставления гражданам благоустроенного жилья перенесен на 2030 год", – заявили в СК.

В СУ СК России по Алтайскому краю начали проверку по данному факту. Бастрыкин поставил на контроль ее ход – о промежуточных результатах и итоговом решении главе ведомства доложит руководитель регионального Следкома Игорь Колесниченко.