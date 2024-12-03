Власти Бийска заставляют людей покинуть дом и "пять лет скитаться по съемному жилью"

Жители аварийного дома боятся, что Новый год будут встречать не в тепле и комфорте, а на улице

03 декабря 2024, 15:14, ИА Амител

Дом в Бийске / Фото: "Инцидент Бийск" / Наталья Пивоварова

Власти Бийска признали дом опасным для проживания и заставляют жителей съехать в течение месяца – под самый Новый год, сообщает "Инцидент Бийск".

Двухэтажный жилой дом, построенный в 1958 году, расположен по адресу: переулок Прямой, 11/1. Здание признано аварийным в январе 2019 года, по документам расселить должны были до 1 января 2022 года.

"По факту обещают расселить только в 2030 году. Администрация, чтобы снять с себя ответственность, признала дом опасным для проживания и заставляет жителей съехать в течение месяца. И еще пять лет скитаться по съемным квартирам, которые якобы администрация будет оплачивать", – рассказала местная жительница.

Она отметила, что в доме проживают два инвалида I группы и несовершеннолетние дети.