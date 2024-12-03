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Власти Бийска заставляют людей покинуть дом и "пять лет скитаться по съемному жилью"

Жители аварийного дома боятся, что Новый год будут встречать не в тепле и комфорте, а на улице

03 декабря 2024, 15:14, ИА Амител

Дом в Бийске / Фото: "Инцидент Бийск" / Наталья Пивоварова
Дом в Бийске / Фото: "Инцидент Бийск" / Наталья Пивоварова

Власти Бийска признали дом опасным для проживания и заставляют жителей съехать в течение месяца – под самый Новый год, сообщает "Инцидент Бийск".

Двухэтажный жилой дом, построенный в 1958 году, расположен по адресу: переулок Прямой, 11/1. Здание признано аварийным в январе 2019 года, по документам расселить должны были до 1 января 2022 года.

"По факту обещают расселить только в 2030 году. Администрация, чтобы снять с себя ответственность, признала дом опасным для проживания и заставляет жителей съехать в течение месяца. И еще пять лет скитаться по съемным квартирам, которые якобы администрация будет оплачивать", – рассказала местная жительница.

Она отметила, что в доме проживают два инвалида I группы и несовершеннолетние дети.

"Люди лишаются своей собственности и имущества. Жители очень обеспокоены дальнейшей своей судьбой, так как боятся, что Новый год будут встречать не в тепле и комфорте, а на улице. Надеемся на то, что нас услышат компетентные органы и помогут нам в нашей проблеме", – говорится в сообщении.

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Бийск жалобы и просьбы аварийное жильё

Комментарии 3

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Гость

15:29:30 03-12-2024

Не куда не надо съезжать, пусть предоставят выплаты по закону.

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Гость

15:39:28 03-12-2024

Будьте уверены никто не услышит, к сожалению не в Бийске, не в крае ...Обращайтесь в Прокуратуру. Есть еще интернет Следственного комитета Российской Федерации

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Светлана

22:13:56 03-12-2024

Если бы только Новый год негде было встретить - было бы не беда((((

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