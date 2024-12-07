Бастрыкин взял на контроль ситуацию с домом в Бийске, где затапливает квартиры

В доме 1953 года постройки деформировались перекрытия и образовалась плесень

07 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов ветхого дома в Бийске, сообщили в информационном центре ведомства.

Речь идет о здании 1953 года постройки по улице Репина, где в ноябре 2023 года сильный ветер повредил кровлю. Из-за этого квартиры "систематически затапливаются, в них образовалась плесень, межэтажные перекрытия деформированы и периодически обрушаются".

"При этом в июле текущего года управляющая компания в одностороннем порядке расторгла договор обслуживания строения, не передав жильцам техническую документацию на дом и денежные средства, собранные на проведение ремонтных работ, которые фактически не выполнены. Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли", – уточнили в ведомстве.

Алтайское управление Следкома проводит процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю регионального СК Игорю Колесниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

В начале декабря Бастрыкин также поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома в переулке Прямом в Бийске.