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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затоплением села в Алтайском крае

Жители Поспелихи утверждают, что неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой обеспечить инженерную защиту домов и проложить дренажные трубы, но толку от этого не было

09 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей села Поспелиха Алтайского края, сообщили в Информационном центре ведомства.

Сельчане пожаловались, что населенный пункт находится в болотистой местности и из-за этого их дома и подвалы многоэтажек регулярно затапливает грунтовыми водами, что постоянно требует ремонта.

Несмотря на неоднократные обращения в местную администрацию с просьбой обеспечить инженерную защиту домов и проложить дренажные трубы, результатов это не принесло. В итоге люди вынуждены покидать свое жилье и переезжать в другие населенные пункты.

В СУ СКР по Алтайскому краю уже проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю алтайского Следкома Игорю Колесниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Алтайский край жалобы и просьбы

Комментарии 3

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Гость

15:26:16 09-07-2024

Какой маразм....Они бы может и сделали если была бы такая возможность и финансирования, но они давно уже никому не нужны.

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Стас Пле

16:07:50 09-07-2024

А где собсна вся вертикаль ? Каждое дело что-ли Быстрыкин контролировать должен?

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Мусик

20:33:08 09-07-2024

что-то мне кажцца, бастрыкин взял шефство над ак.
я собственно не против. скорее даже за.

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