Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затоплением села в Алтайском крае

Жители Поспелихи утверждают, что неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой обеспечить инженерную защиту домов и проложить дренажные трубы, но толку от этого не было

09 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей села Поспелиха Алтайского края, сообщили в Информационном центре ведомства.

Сельчане пожаловались, что населенный пункт находится в болотистой местности и из-за этого их дома и подвалы многоэтажек регулярно затапливает грунтовыми водами, что постоянно требует ремонта.

Несмотря на неоднократные обращения в местную администрацию с просьбой обеспечить инженерную защиту домов и проложить дренажные трубы, результатов это не принесло. В итоге люди вынуждены покидать свое жилье и переезжать в другие населенные пункты.

В СУ СКР по Алтайскому краю уже проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю алтайского Следкома Игорю Колесниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.