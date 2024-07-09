Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затоплением села в Алтайском крае
Жители Поспелихи утверждают, что неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой обеспечить инженерную защиту домов и проложить дренажные трубы, но толку от этого не было
09 июля 2024, 15:00, ИА Амител
Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей села Поспелиха Алтайского края, сообщили в Информационном центре ведомства.
Сельчане пожаловались, что населенный пункт находится в болотистой местности и из-за этого их дома и подвалы многоэтажек регулярно затапливает грунтовыми водами, что постоянно требует ремонта.
Несмотря на неоднократные обращения в местную администрацию с просьбой обеспечить инженерную защиту домов и проложить дренажные трубы, результатов это не принесло. В итоге люди вынуждены покидать свое жилье и переезжать в другие населенные пункты.
В СУ СКР по Алтайскому краю уже проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю алтайского Следкома Игорю Колесниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
15:26:16 09-07-2024
Какой маразм....Они бы может и сделали если была бы такая возможность и финансирования, но они давно уже никому не нужны.
16:07:50 09-07-2024
А где собсна вся вертикаль ? Каждое дело что-ли Быстрыкин контролировать должен?
20:33:08 09-07-2024
что-то мне кажцца, бастрыкин взял шефство над ак.
я собственно не против. скорее даже за.