Бастрыкин запросил доклад после гибели мальчика в алтайском селе Бочкари

Ребенок утонул в глубоком бассейне

03 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Комплекс "Бочкари" / Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 10-летнего мальчика в бассейне оздоровительного комплекса в селе Бочкари Алтайского края, сообщили в информационном центре федерального ведомства.

Днем 28 июня ребенок был на территории комплекса в составе спортивно-оздоровительной группы. Не владея на достаточном уровне навыками самостоятельного плавания, он зашел в глубокий бассейн и утонул.

При этом несовершеннолетний был в воде без индивидуальных средств защиты, а из ответственных лиц за ним никто не следил.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.