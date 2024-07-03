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Бастрыкин запросил доклад после гибели мальчика в алтайском селе Бочкари

Ребенок утонул в глубоком бассейне

03 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Комплекс "Бочкари" / Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю
Комплекс "Бочкари" / Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 10-летнего мальчика в бассейне оздоровительного комплекса в селе Бочкари Алтайского края, сообщили в информационном центре федерального ведомства.

Днем 28 июня ребенок был на территории комплекса в составе спортивно-оздоровительной группы. Не владея на достаточном уровне навыками самостоятельного плавания, он зашел в глубокий бассейн и утонул.

При этом несовершеннолетний был в воде без индивидуальных средств защиты, а из ответственных лиц за ним никто не следил.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования уголовного дела", – отметили в СКР.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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Гость

08:04:22 03-07-2024

Смагину уже сложнее коль бастрыкин в ход пошёл.

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Гость

01:01:52 04-07-2024

Гость (08:04:22 03-07-2024) Смагину уже сложнее коль бастрыкин в ход пошёл. ... Люди! Зачем Вы весь свой болтливый негатив пишите?

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Гость

08:22:15 03-07-2024

попал . Сейчас его до трусов проверят

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интересно

14:28:39 03-07-2024

И как он всё успевает?

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