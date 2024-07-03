Бастрыкин запросил доклад после гибели мальчика в алтайском селе Бочкари
Ребенок утонул в глубоком бассейне
03 июля 2024, 07:45, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 10-летнего мальчика в бассейне оздоровительного комплекса в селе Бочкари Алтайского края, сообщили в информационном центре федерального ведомства.
Днем 28 июня ребенок был на территории комплекса в составе спортивно-оздоровительной группы. Не владея на достаточном уровне навыками самостоятельного плавания, он зашел в глубокий бассейн и утонул.
При этом несовершеннолетний был в воде без индивидуальных средств защиты, а из ответственных лиц за ним никто не следил.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.
"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования уголовного дела", – отметили в СКР.
08:04:22 03-07-2024
Смагину уже сложнее коль бастрыкин в ход пошёл.
01:01:52 04-07-2024
Гость (08:04:22 03-07-2024) Смагину уже сложнее коль бастрыкин в ход пошёл. ... Люди! Зачем Вы весь свой болтливый негатив пишите?
08:22:15 03-07-2024
попал . Сейчас его до трусов проверят
14:28:39 03-07-2024
И как он всё успевает?