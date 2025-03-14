Бастрыкин заинтересовался группой подростков, которые избивают людей в Рубцовске
Несовершеннолетние нападают в том числе и на детей
14 марта 2025, 11:00, ИА Амител
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о подростках, которые нападают на людей в Рубцовске, сообщили в ведомстве.
По данным СМИ и соцсетей, хулиганы систематически избивают местных жителей, в том числе других несовершеннолетних, и все снимают на видео. Организатор группы подростков – девочка из неблагополучной семьи.
Алтайские следователи уже проводят процессуальную проверку.
Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СКР доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.
Исполнение поручения и проверку контролируют в центральном аппарате СК.
11:04:39 14-03-2025
а участковый что делал? отсутствовал на работе? а отдел полиции раионный что делал? положил на участкового? пусть как хочет так и работает а хочет вообще не работает?
а руководитель отдела полиции по Рубцовску что делал? следил за подчиненными или тоже?
12:32:03 14-03-2025
Гость (11:04:39 14-03-2025) а участковый что делал? отсутствовал на работе? а отдел поли... Если человеку нет 14 лет, то единственное что с ним могут сделать - поговорить. А если он при этом послал полицейского матом, то больше ничего сделать нельзя.
13:44:14 14-03-2025
Гость (12:32:03 14-03-2025) Если человеку нет 14 лет, то единственное что с ним могут сд... Сложно, но можно. "Республику Шкид" вспомните. Кстати, юбилей у Юрского. Нужны педагоги хорошие и заинтересованные. И работать надо.
13:50:19 14-03-2025
Гость (12:32:03 14-03-2025) Если человеку нет 14 лет, то единственное что с ним могут сд... Вранье полное. Ювенальная юстиция вполне развита, методы придуманы и опробованы. Причина в другом. Рано или поздно за этим следуют разборки уже с нанесением телесных самим нападающим. Уточню - НЕИЗБЕЖНЫЕ разборки, однако их расследовать неизмеримо проще, наказывать тех, кто себя защитил вообще дело плевое, гопота подсаживается на крючок, да и на погоны звездами осыпаются обильнее.
11:07:00 14-03-2025
потребовал доклад о подростках, которые нападают на людей в Рубцовске --- А Бастрыкин хотя бы такое название слышал, как "Рубцовск"?)
11:29:15 14-03-2025
Гость (11:07:00 14-03-2025) потребовал доклад о подростках, которые нападают на людей в ... Не надо сравнивать свой интеллект с интеллектом человека, который в 34 года стал доктором наук.
13:10:18 14-03-2025
Гость (11:29:15 14-03-2025) Не надо сравнивать свой интеллект с интеллектом человека, который в 34 года стал доктором наук...
Почём?
😆
13:43:47 14-03-2025
Кхм... (13:10:18 14-03-2025) Почём?😆... по рублю
11:23:46 14-03-2025
если такие вещи до Председателя СКР доходят, и он вообще о существовании города Рубцовск узнает, вот лично я вывод могу сделать только одни - правоохранительные органы в Рубцовске вообще не работают.
13:33:41 14-03-2025
Гость (11:23:46 14-03-2025) если такие вещи до Председателя СКР доходят, и он вообще о с... А где они хорошо работают ?
13:46:34 14-03-2025
гость (13:33:41 14-03-2025) А где они хорошо работают ?... учитывая положение в стране, не исключено, что они в коммандировках все
13:49:34 14-03-2025
гость (13:33:41 14-03-2025) А где они хорошо работают ?... Если бы хорошо работали - вы б давно шлюмку корочкой подчищяли.