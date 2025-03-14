Бастрыкин заинтересовался группой подростков, которые избивают людей в Рубцовске

Несовершеннолетние нападают в том числе и на детей

14 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о подростках, которые нападают на людей в Рубцовске, сообщили в ведомстве.

По данным СМИ и соцсетей, хулиганы систематически избивают местных жителей, в том числе других несовершеннолетних, и все снимают на видео. Организатор группы подростков – девочка из неблагополучной семьи.

Алтайские следователи уже проводят процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СКР доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения и проверку контролируют в центральном аппарате СК.