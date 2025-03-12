Прокуратура, СК и МВД проводят проверку после видео с рубцовскими хулиганами
В одном из роликов запечатлена драка подростков, в другом – несовершеннолетний ударил мужчину
12 марта 2025, 15:17, ИА Амител
Прокуратура и Следственный комитет начали проверку после появления видео с рубцовскими подростками – они издеваются над мальчиком и пристают к прохожим на улицах, применяя физическую силу. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.
12 марта в соцсетях появилось несколько видеозаписей. На одной из них запечатлена драка между подростками в гаражном комплексе – их окружают другие дети, в том числе молодые девушки, которые подначивают дерущихся. Во втором ролике подростки устроили конфликт с мужчиной.
Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на произошедшее и поручил организовать проверку. Следком же начал доследственную проверку по признакам преступления по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Эксперты выяснят обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые привели к совершению подростками преступлений.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю также прокомментировали инцидент. По предварительным данным правоохранителей, кадры содержат признаки грубого нарушения общественного порядка. Им удалось установить одну из участниц группы – с ней и ее родителями в школе работают сотрудники полиции.
15:25:58 12-03-2025
Оперативно. И указания Бастрыкина ждать не пришлось.
17:23:21 12-03-2025
Гость (15:25:58 12-03-2025) Оперативно. И указания Бастрыкина ждать не пришлось.... Он просто еще не успел статью на Амике прочитать
18:09:29 12-03-2025
К рубцовским проблемам давно пора присмотреться, их много.
13:34:37 13-03-2025
Такие сюжеты уже стали ежедневными. Посмотрите что в стране творится. Сколько у нас нищих, сколько озлобленной молодёжи. Сколько лжи ежедневно льётся от всяческих министров, и им подобных. Проблем с каждым днём всё больше. Действующая власть явно не справляется ...