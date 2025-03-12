Прокуратура, СК и МВД проводят проверку после видео с рубцовскими хулиганами

В одном из роликов запечатлена драка подростков, в другом – несовершеннолетний ударил мужчину

12 марта 2025, 15:17, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку после появления видео с рубцовскими подростками – они издеваются над мальчиком и пристают к прохожим на улицах, применяя физическую силу. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

12 марта в соцсетях появилось несколько видеозаписей. На одной из них запечатлена драка между подростками в гаражном комплексе – их окружают другие дети, в том числе молодые девушки, которые подначивают дерущихся. Во втором ролике подростки устроили конфликт с мужчиной.

Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на произошедшее и поручил организовать проверку. Следком же начал доследственную проверку по признакам преступления по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Эксперты выяснят обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые привели к совершению подростками преступлений.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю также прокомментировали инцидент. По предварительным данным правоохранителей, кадры содержат признаки грубого нарушения общественного порядка. Им удалось установить одну из участниц группы – с ней и ее родителями в школе работают сотрудники полиции.