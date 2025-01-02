Бастрыкин заинтересовался исчезновением сироты в Бийске

Местонахождение молодого человека неизвестно с 12 декабря

02 января 2025, 18:59, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о безвестном исчезновении сироты в Бийске, сообщили в информационном центре ведомства.

В приемную Бастрыкина во "ВКонтакте" обратилась женщина и выразила несогласие с ходом установления обстоятельств безвестного исчезновения ее родственника, являющегося сиротой.

"В ночь на 12 декабря прошлого года молодой человек покинул общественное место в городе Бийске, однако домой не вернулся. До настоящего времени сведения о его судьбе отсутствуют", – рассказали в ведомстве.

При этом многочисленные обращения родственников в правоохранительные органы результатов не принесли. В региональном управлении СК уже проводят проверку. Его руководитель должен будет представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам проверки решении.