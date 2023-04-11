Бастрыкин заинтересовался результатами уголовного дела о гибели девочки в Рубцовске

Мать погибшей получила обвинительный приговор, а её отец безуспешно пытается привлечь к ответственности завуча, который довёл ребёнка до нервного срыва

11 апреля 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования уголовного дела по факту гибели девочки-подростка в Рубцовске, которая, находясь у себя дома, перепутала лекарства и скончалась от передозировки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следственные органы расследовали уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес матери девочки обвинительный приговор.

Накануне в СМИ распространилось обращение отца погибшей девочки, который не согласен с выводами следствия. Как сообщает Mash Siberia, он винит завуча одной из городских школ, которая довела школьницу до нервного срыва.

"Девчоночку вызвали в кабинет директора и начали всё это без присутствия родителей. Потом маме она говорила, что завуч буквально кричала, склоняясь над ухом. Я не пойму, как может человек участвовать в деспотизме над детьми", – рассказывал он.

Школьница пришла домой и решила выпить валерьянку, однако перепутала упаковки и приняла другое лекарство. Известно, что сотруднице учебного заведения не понравилось, что девочка снимает видео в TikTok. Попытки отца ребёнка привлечь женщину к ответственности не увенчались успехом.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Алтайскому краю Колесниченко доложить о собранных доказательствах в рамках расследования уголовного дела, а также по доводам, озвученным в публикации.