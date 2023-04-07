Бастрыкину доложат о ходе проверки условий алтайского пансионата

Поручение должен выполнить руководитель краевого СУ СКР Игорь Колесниченко

07 апреля 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки расположенного в Алтайском крае пансионата, где содержат постояльцев в ненадлежащих условиях, сообщается в телегам-канале ведомства.

Напомним, ранее на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев. Местные жители рассказали, что более 70 постояльцев проживают в пансионате села Труд Топчихинского района в "ужасных" условиях.

Активисты отмечали, что у некоторых пенсионеров и инвалидов там нет даже необходимых постельных принадлежностей, а у тех, что есть, они грязные и мокрые. Часть постояльцев просто накрываются куртками. Кроме того, в наличии нет необходимого числа подгузников.