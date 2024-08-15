Бастрыкин заинтересовался ситуацией с ветхой спортшколой в Рубцовске

Уже сегодня местные власти назначили комиссию, чтобы разобраться с судьбой объекта

15 августа 2024, 17:16, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с разрушающейся спортшколой в Рубцовске. Как сообщает "МК-Барнаул", ранее жители края рассказали в соцсетях о плачевном состоянии объекта.

По словам местных жителей, спортшкола и территория рядом с ней уже длительное время находятся в ветхом состоянии, при этом в ремонте объекта ранее было отказано. Кроме того, детям не предоставляют транспорт, чтобы добраться до мест проведения соревнований.

Региональный следком начал процессуальную проверку по факту происшествия. Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Игорю Колесниченко доложить о промежуточных результатах и принятом по итогам ведомственной проверки решении.

Как отмечает Mash Siberia, 15 августе депутаты назначили комиссию по ситуацией с ветхими объектами.