Власти прокомментировали отчисление ребенка-инвалида с отделения шахмат в Бийске

По информации управления культуры, спорта и молодежной политики города, он завершил обучение по федеральному стандарту

08 августа 2024, 19:10, ИА Амител

Шахматный турнир на Алтае / Фото: amic.ru

Мальчика в Бийске отчислили с отделения шахмат в спортшколе, поскольку он завершил курс обучения. Об этом заявили в управлении культуры, спорта и молодежной политики города, комментируя появившуюся в соцсетях информацию.

Ранее мама ребенка заявила, что ее сына с инвалидностью отчислили из спортшколы №2. Женщина заявляла, что ребенку необходимы эти занятия, так как у него есть награды в своей квалификации и шахматы - доступный ему вид спорта.

Как пояснили в ведомстве, существует федеральный стандарт спортподготовки по шахматам — мальчик отучился положенные четыре года и завершил образование по своему направлению. В комитете добавили, что ребенку подписали направление на первенство по шахматам в Барнауле среди спортивных школ.