Власти прокомментировали отчисление ребенка-инвалида с отделения шахмат в Бийске
По информации управления культуры, спорта и молодежной политики города, он завершил обучение по федеральному стандарту
08 августа 2024, 19:10, ИА Амител
Мальчика в Бийске отчислили с отделения шахмат в спортшколе, поскольку он завершил курс обучения. Об этом заявили в управлении культуры, спорта и молодежной политики города, комментируя появившуюся в соцсетях информацию.
Ранее мама ребенка заявила, что ее сына с инвалидностью отчислили из спортшколы №2. Женщина заявляла, что ребенку необходимы эти занятия, так как у него есть награды в своей квалификации и шахматы - доступный ему вид спорта.
Как пояснили в ведомстве, существует федеральный стандарт спортподготовки по шахматам — мальчик отучился положенные четыре года и завершил образование по своему направлению. В комитете добавили, что ребенку подписали направление на первенство по шахматам в Барнауле среди спортивных школ.
21:33:32 08-08-2024
Не может в спорте иметь преимущества инвалид, многодетная мать, или ветеран боевых действий... . Для этого существуют другие программы их поддержки.
22:13:49 08-08-2024
Речь не идет о преимуществах, а об обучении. Может, для ребенка шахматы – свет в окошке, важнее, чем для других. Есть всякие школы в интернете, надо пристроить куда-нибудь, сориентировать.
07:28:33 09-08-2024
Гость (22:13:49 08-08-2024) Речь не идет о преимуществах, а об обучении. Может, для ребе...
Ты читать умеешь? Курс обучения завершен. Чего еще надо? До старости его там держать?
08:59:40 09-08-2024
Гость (07:28:33 09-08-2024) Ты читать умеешь? Курс обучения завершен. Чего еще надо?... Ты осмыслить прочитанное не в состоянии? Если завершен курс в названной школе, то это не значит, что больше нигде нельзя продолжить заниматься. Надо найти другое учебное заведение. Родители могут связаться с известными шахматистами для консультации. Есть молодой Сергей Карякин, он даже вроде депутат, попробуйте обратиться.
15:05:19 09-08-2024
Гость (08:59:40 09-08-2024) Ты осмыслить прочитанное не в состоянии? Если завершен курс ...
Ты нормальный??? Школа ему будет искать, где заниматься? Вы совсем принаглели со своими детьми. Это ваша зона ответственности и никого больше.
07:20:05 09-08-2024
с отделения
киргызы рузкей не учили