Бастрыкин запросил доклад по делу сироты с Алтая, которой много лет не дают квартиру

Девушка с 2007 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жильем

25 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу в связи с обращением оставшейся без попечения родителей жительницы Алтайского края, сообщили в информационном центре федерального Следкома.

Девушка с 2007 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. В 2018 году суд вынес решение в ее пользу, однако ее права так и не были реализованы. Сейчас женщина с малолетним ребенком вынуждена арендовать квартиру, что для нее финансово затруднительно.

В Следственном управлении Алтайского края уже расследуют по этому вопросу уголовное дело, а Бастрыкин взял ситуацию на контроль.