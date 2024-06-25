Бастрыкин запросил доклад по делу сироты с Алтая, которой много лет не дают квартиру
Девушка с 2007 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жильем
25 июня 2024, 09:45, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу в связи с обращением оставшейся без попечения родителей жительницы Алтайского края, сообщили в информационном центре федерального Следкома.
Девушка с 2007 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. В 2018 году суд вынес решение в ее пользу, однако ее права так и не были реализованы. Сейчас женщина с малолетним ребенком вынуждена арендовать квартиру, что для нее финансово затруднительно.
В Следственном управлении Алтайского края уже расследуют по этому вопросу уголовное дело, а Бастрыкин взял ситуацию на контроль.
"Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Владимировича Колесниченко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – рассказали в СКР.
20:00:23 25-06-2024
что же мы без Бастрыкина делать то будем, если без него никак....