В "Бочкарях" прокомментировали инцидент с утонувшим ребенком

Администрация комплекса передала следствию записи с камер видеонаблюдения

02 июля 2024, 13:31, ИА Амител

Комплекс "Бочкари" / Кадр из видео / СК по Алтайскому краю

Администрация оздоровительного комплекса "Бочкари", где утонул десятилетний мальчик, прокомментировала трагедию.

"В момент нахождения в бассейне в результате ненадлежащего контроля со стороны взрослых ребенок покинул бассейн для купания детей младшего возраста, не умеющих плавать, и переместился в основной, в результате чего произошел несчастный случай: ребенок утонул. Все обстоятельства трагедии зафиксированы в записях камер видеонаблюдения, переданных следствию. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории села Бочкари нет детского лагеря, поэтому в оздоровительный комплекс для проведения сборов приезжают спортивные секции. "Оздоровительный комплекс оборудован взрослым и детским бассейном, необходимыми средствами плавательной безопасности", – отмечают в администрации "Бочкарей".

Сборы по футболу для детей с проживанием в гостинице "Бочкари" в этот раз организовал СК "Спартак Алтай". Спортсмены заселились в гостиницу, а тренеры решили отвести воспитанников искупаться.

Администрация комплекса выразила соболезнования родным и близким погибшего ребенка.