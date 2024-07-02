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В "Бочкарях" прокомментировали инцидент с утонувшим ребенком

Администрация комплекса передала следствию записи с камер видеонаблюдения

02 июля 2024, 13:31, ИА Амител

Комплекс "Бочкари" / Кадр из видео / СК по Алтайскому краю
Комплекс "Бочкари" / Кадр из видео / СК по Алтайскому краю

Администрация оздоровительного комплекса "Бочкари", где утонул десятилетний мальчик, прокомментировала трагедию.

"В момент нахождения в бассейне в результате ненадлежащего контроля со стороны взрослых ребенок покинул бассейн для купания детей младшего возраста, не умеющих плавать, и переместился в основной, в результате чего произошел несчастный случай: ребенок утонул. Все обстоятельства трагедии зафиксированы в записях камер видеонаблюдения, переданных следствию. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории села Бочкари нет детского лагеря, поэтому в оздоровительный комплекс для проведения сборов приезжают спортивные секции. "Оздоровительный комплекс оборудован взрослым и детским бассейном, необходимыми средствами плавательной безопасности", – отмечают в администрации "Бочкарей".

Сборы по футболу для детей с проживанием в гостинице "Бочкари" в этот раз организовал СК "Спартак Алтай". Спортсмены заселились в гостиницу, а тренеры решили отвести воспитанников искупаться.

Администрация комплекса выразила соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 8

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Гость

13:38:07 02-07-2024

Сам ребенок решил нарушить и утонул, не умеет хорошо плавать. Ко всем надзирателя не пристроеш. Родителям - учите детей правильно вести себя и не нарушать. Сказано не ходи туда - не ходи.

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В России всегда -самивиноваты

16:24:46 02-07-2024

Гость (13:38:07 02-07-2024) Сам ребенок решил нарушить и утонул, не умеет хорошо плавать...
Ерунду говорите , это ребенок по закону недееспособный человек , ограниченный в правах. Купить сигареты , алкоголь, водить запрещено законом , т.е. действуют ограничения , тут он был под контролем сопровождающих и они несли ответственность за детей. Я не родственник и не знакомый семьи , просто реально бомбит , когда селбковское мнение начинает свою стандартную песню "сами виноваты"

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Гость

14:16:49 02-07-2024

Ко всем надзирателя не пристроеш./// А может просто спасателя к бассейну приставить?

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Гость

14:33:29 02-07-2024

Гость (14:16:49 02-07-2024) Ко всем надзирателя не пристроеш./// А может просто спасател... И? какой спрос - ребенка не вернуть. Дадут ему условно и все.

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Гость

14:43:14 02-07-2024

Помню, давненько ходили в "Садко", в бассейне подрабатывал знакомый препод физвоспитания. В его функции как раз входили контроль за плавающими и спасение утопающих.

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Гость

16:32:10 02-07-2024

Для непонятливых и решающим всю ответственность на ребенка. В сообщении даже сказано : "...в результате ненадлежащего контроля со стороны взрослых..."

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Гость

17:14:46 02-07-2024

Гость (16:32:10 02-07-2024) Для непонятливых и решающим всю ответственность на ребенка. ... Все всё поняли

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ветеран

12:24:05 03-07-2024

Футболисты приехали тренироваться на футбольном поле - там не утонешь.
Посещение бассейна - очень ответственное, рискованное решение тренера.
Так как этот клуб частный, то приказа об ответственности тренера за жизнь
и здоровье несовершеннолетних, скорей всего не существует. Вот так то!

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