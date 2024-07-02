В "Бочкарях" прокомментировали инцидент с утонувшим ребенком
Администрация комплекса передала следствию записи с камер видеонаблюдения
02 июля 2024, 13:31, ИА Амител
Администрация оздоровительного комплекса "Бочкари", где утонул десятилетний мальчик, прокомментировала трагедию.
"В момент нахождения в бассейне в результате ненадлежащего контроля со стороны взрослых ребенок покинул бассейн для купания детей младшего возраста, не умеющих плавать, и переместился в основной, в результате чего произошел несчастный случай: ребенок утонул. Все обстоятельства трагедии зафиксированы в записях камер видеонаблюдения, переданных следствию. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия", – сказано в сообщении.
Отмечается, что на территории села Бочкари нет детского лагеря, поэтому в оздоровительный комплекс для проведения сборов приезжают спортивные секции. "Оздоровительный комплекс оборудован взрослым и детским бассейном, необходимыми средствами плавательной безопасности", – отмечают в администрации "Бочкарей".
Сборы по футболу для детей с проживанием в гостинице "Бочкари" в этот раз организовал СК "Спартак Алтай". Спортсмены заселились в гостиницу, а тренеры решили отвести воспитанников искупаться.
Администрация комплекса выразила соболезнования родным и близким погибшего ребенка.
13:38:07 02-07-2024
Сам ребенок решил нарушить и утонул, не умеет хорошо плавать. Ко всем надзирателя не пристроеш. Родителям - учите детей правильно вести себя и не нарушать. Сказано не ходи туда - не ходи.
16:24:46 02-07-2024
Гость (13:38:07 02-07-2024) Сам ребенок решил нарушить и утонул, не умеет хорошо плавать...
Ерунду говорите , это ребенок по закону недееспособный человек , ограниченный в правах. Купить сигареты , алкоголь, водить запрещено законом , т.е. действуют ограничения , тут он был под контролем сопровождающих и они несли ответственность за детей. Я не родственник и не знакомый семьи , просто реально бомбит , когда селбковское мнение начинает свою стандартную песню "сами виноваты"
14:16:49 02-07-2024
Ко всем надзирателя не пристроеш./// А может просто спасателя к бассейну приставить?
14:33:29 02-07-2024
Гость (14:16:49 02-07-2024) Ко всем надзирателя не пристроеш./// А может просто спасател... И? какой спрос - ребенка не вернуть. Дадут ему условно и все.
14:43:14 02-07-2024
Помню, давненько ходили в "Садко", в бассейне подрабатывал знакомый препод физвоспитания. В его функции как раз входили контроль за плавающими и спасение утопающих.
16:32:10 02-07-2024
Для непонятливых и решающим всю ответственность на ребенка. В сообщении даже сказано : "...в результате ненадлежащего контроля со стороны взрослых..."
17:14:46 02-07-2024
Гость (16:32:10 02-07-2024) Для непонятливых и решающим всю ответственность на ребенка. ... Все всё поняли
12:24:05 03-07-2024
Футболисты приехали тренироваться на футбольном поле - там не утонешь.
Посещение бассейна - очень ответственное, рискованное решение тренера.
Так как этот клуб частный, то приказа об ответственности тренера за жизнь
и здоровье несовершеннолетних, скорей всего не существует. Вот так то!