Бастрыкину доложат о проверке в поликлинике, на которую барнаульцы жаловались Собчак

Следователи заинтересовались ситуацией после публикации в соцсетях

25 сентября 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки в барнаульской поликлинике. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее барнаульцы пожаловались телеграм-каналу "Кровавая барыня", принадлежащему Ксении Собчак, на то, что объект разваливается.

Здание является памятником архитектуры регионального значения. В нем не делали капитальный ремонт, а проект по реконструкции направили на государственную экспертизу. Когда он будет готов – неизвестно.

После публикации в социальных сетях следователи начали проверку.