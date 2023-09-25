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Бастрыкину доложат о проверке в поликлинике, на которую барнаульцы жаловались Собчак

Следователи заинтересовались ситуацией после публикации в соцсетях

25 сентября 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки в барнаульской поликлинике. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее барнаульцы пожаловались телеграм-каналу "Кровавая барыня", принадлежащему Ксении Собчак, на то, что объект разваливается. 

Здание является памятником архитектуры регионального значения. В нем не делали капитальный ремонт, а проект по реконструкции направили на государственную экспертизу. Когда он будет готов – неизвестно.

После публикации в социальных сетях следователи начали проверку.

Барнаул недвижимость медицина

Комментарии 10

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Гость

07:14:24 25-09-2023

Бастрыкин и Собчак нам помогут.И хорошо бы побыстрей.

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Афиноген

08:08:12 25-09-2023

Это вот реальная картина по состоянию наших больниц ,не из телевизора а наяву.

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Гость

10:04:35 25-09-2023

Нормальная больница. Есть конечно недочеты но их по мере возможности устраняют. Что скажут местные жители когда эту больницу закроют и им придется ездить на Восточный?

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Элен без ребят

12:39:14 25-09-2023

Гость (10:04:35 25-09-2023) Нормальная больница. Есть конечно недочеты но их по мере воз... недочёты? работаете тут? я отношусь к этой поликлинике по мж, но пару лет назад прикрепилась на Кулагина, и так же поступили несколько моих соседей. остальные приезжают на Кулагина, как в музей, когда туда дают талоны.

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Гость

11:31:55 25-09-2023

А что такое Собчак? Растение?

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Гость

11:43:01 25-09-2023

Гость (11:31:55 25-09-2023) А что такое Собчак? Растение? Зачем вы лошадку растением обзываете?

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Гость

12:56:23 25-09-2023

Она, кстати, уже не лошадка. Сделала пластику подбородка достаточно давно.

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Гость

14:10:57 25-09-2023

Видела я женщину которая фотографировала стены больници изнутри и снаружи. Я бы посоветовала этой женщине начать с себя. Умыться, расчисаться, культурно одеться а уж потом искать изьяны у других.

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гость

18:41:38 25-09-2023

Гость (14:10:57 25-09-2023) Видела я женщину которая фотографировала стены больници изну... правильно,если нет аргументов начинаем цепляться к грамматике,орфографии а вашем случае к одежде

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Афиноген

08:32:27 26-09-2023

Гость (14:10:57 25-09-2023) Видела я женщину которая фотографировала стены больници изну... Пятак свой вытри ,прежде чем кому то давать советы.

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