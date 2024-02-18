Байден допустил, что после Авдеевки под контроль РФ могут перейти другие города
По словам американского лидера, было бы "неэтично и абсурдно" отказаться от поддержки Украины, когда у ВСУ заканчиваются снаряды
18 февраля 2024, 12:52, ИА Амител
Президент США Джо Байден допускает, что в будущем Украина может потерять и другие города после Авдеевки. По мнению американского политика, это реально, если Конгресс США в конечном счете не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.
Байден уверен, что американским политикам было бы "неэтично и абсурдно" отказаться от поддержки Украины, особенно в той ситуации, когда у ВСУ заканчиваются снаряды. Американский президент пообещал и дальше бороться за то, чтобы украинская армия получила необходимые боеприпасы.
Глава Белого дома также добавил, что пообещал Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования. По этой причине принятие законопроекта следует ускорить.
18:27:48 18-02-2024
Не может, а обязательно потеряет. И не важно одобрят или не одобрят!
07:44:53 19-02-2024
принятие законопроекта следует ускорить - а в чем проблема, разрешить конгрессу построить стену, получается нелегальные мигранты для Байдена дороже Украины