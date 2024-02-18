Байден допустил, что после Авдеевки под контроль РФ могут перейти другие города

По словам американского лидера, было бы "неэтично и абсурдно" отказаться от поддержки Украины, когда у ВСУ заканчиваются снаряды

18 февраля 2024, 12:52, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден допускает, что в будущем Украина может потерять и другие города после Авдеевки. По мнению американского политика, это реально, если Конгресс США в конечном счете не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден уверен, что американским политикам было бы "неэтично и абсурдно" отказаться от поддержки Украины, особенно в той ситуации, когда у ВСУ заканчиваются снаряды. Американский президент пообещал и дальше бороться за то, чтобы украинская армия получила необходимые боеприпасы.

Глава Белого дома также добавил, что пообещал Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования. По этой причине принятие законопроекта следует ускорить.