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Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

Глава государства поблагодарил российские войска, принимавшие участие в боях

18 февраля 2024, 08:36, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Министр обороны РФ генерaл армии Сергей Шойгу доложил президенту России Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, министр рассказал главе государства, что войска группировки войск "Центр" продолжают наступление.

По информации ведомства, от укрaинских национaлистов освобожденa территория площадью 31,75 кв. км, a потери противникa в боях за Авдеевку в течение только последних суток превысили 1,5 тыс. военнослужащих.

Как сообщает РИА Новости, Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Он направил соответствующую телеграмму генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

Владимир Путин Политика Минобороны спецоперация Сергей Шойгу

Комментарии 3

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Гость

09:20:52 18-02-2024

А главное быстро взял. И судя из рассказа, без потерь

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Реzидент

11:19:53 18-02-2024

Слава русским доблестным воинам!

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горожанка

15:43:44 18-02-2024

горжусь нашими бойцами)

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