Байден назвал прекращение поддержки Украины абсолютным сумасшествием
По его мнению, такое решение идет против интересов США
06 декабря 2023, 14:00, ИА Амител
Для США будет "абсолютным сумасшествием" не согласовать новую помощь Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский лидер Джо Байден.
"Провал в вопросе поддержки Украины – это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно", – заявил президент.Напомним, что ранее Байден запросил у конгресса 106 млрд долларов на оказание помощи Израилю и Украине, однако не получил однозначной поддержки в этом вопросе. Палата представителей выступила за помощь лишь Тель-Авиву, однако сенат заблокировал инициативу. При этом американский президент заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
При этом уже выделенные на Украину средства заканчиваются, а потому отправляемые пакеты помощи уменьшаются. В ноябре сообщалось, что Вашингтон потратил уже 96% всех предусмотренных на помощь Киеву денег.
14:20:19 06-12-2023
Тогда демократия повредится.И свобода вместе с ней.
14:42:00 06-12-2023
А Путин что говорит?
14:45:09 06-12-2023
Гость (14:42:00 06-12-2023) А Путин что говорит? ... У нас денег хватит говорит
15:03:07 06-12-2023
Гость (14:42:00 06-12-2023) А Путин что говорит? ... А Путин имеет интересы в Латинской Америке.Капитализмус.
15:02:32 06-12-2023
Во всех войнах США выгодоприобретатель. На их совести конфликт между Украиной и РФ. Уроды
15:51:35 06-12-2023
Учитывая замороженные активы РФ, очевидно за чей счёт этот бесконечный "банкет".
16:20:22 06-12-2023
А какая разница, что говорит этот старый пень? он уже одной ногой в магиле и вторую уже занёс...ему то похрен. Нужно слушать что говорят УМНЫЕ люди....Судя по всему ихненский конгресс уже начал прислушиваться к Путину))
16:43:16 06-12-2023
Гость (16:20:22 06-12-2023) А какая разница, что говорит этот старый пень? он уже одной ... В том конгрессе тоже о деньгах думают (отнюдь не о свободе и демократии как впихивают в головы некоторым убогоньким умишком).Прикидывают выгоду для своей страны.В то числе как бы не обделаться,выделяя огромные деньги на войну другой стране.
16:37:27 06-12-2023
Когда я служил в Советской Армии,граница с НАТО проходила по территории Германии и даже по городу Берлину.В наше времян несколько лет назад американцы проводили военные учения на Чёрном Море с "дружественной" им Украиной.И ведь находятся убогонькие умишком(или проплаченные иноагенты) которые утверждают, что проходящее на Украине СВО,это не ради безопасности России.Про какие американские интересы на другом конце света говорит байден?Ради свободы и демократии? Ну это опять же для убогоньких умишком
21:24:18 06-12-2023
Гость (16:37:27 06-12-2023) Когда я служил в Советской Армии,граница с НАТО проходила по... Тебя били в армии что ли? Что убогим умишком стал. Государства уровня пиндосии и РФ имеют интересы во всём мире, даже в какой-нибудь банановой республике, название которой ты ни разу не слышал. Эти интересы и защищают, кто как может.
04:13:18 07-12-2023
Гость (16:37:27 06-12-2023) Когда я служил в Советской Армии,граница с НАТО проходила по... Ну а теперь проводят учения с Финляндией и Швецией и что? Да ничего. Абсолютно плевать где там это нато. Уровень жизни в стране не зависит от границ нато чуть более чем полностью.
19:06:47 06-12-2023
Ему на хрен не нужны США. Главное ему сохранить за собой после ухода источник своего постоянного обогащения украину.