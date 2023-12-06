Байден назвал прекращение поддержки Украины абсолютным сумасшествием

По его мнению, такое решение идет против интересов США

06 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Для США будет "абсолютным сумасшествием" не согласовать новую помощь Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский лидер Джо Байден.

"Провал в вопросе поддержки Украины – это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно", – заявил президент.Напомним, что ранее Байден запросил у конгресса 106 млрд долларов на оказание помощи Израилю и Украине, однако не получил однозначной поддержки в этом вопросе. Палата представителей выступила за помощь лишь Тель-Авиву, однако сенат заблокировал инициативу. При этом американский президент заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.

При этом уже выделенные на Украину средства заканчиваются, а потому отправляемые пакеты помощи уменьшаются. В ноябре сообщалось, что Вашингтон потратил уже 96% всех предусмотренных на помощь Киеву денег.