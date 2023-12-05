НОВОСТИПолитика

Российские добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовским

Сейчас четыре штурмовые группы работают по трассе в районе Артемовского

05 декабря 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки украинских войск на артемовско-соледарском участке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя корпуса.

Как рассказал помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов, сейчас четыре штурмовые группы работают по трассе в районе Артемовского – это последний путь, по которому артемовская группировка Вооруженных сил Украины получала снабжение из Краматорска через Часов Яр.

"Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем", – подчеркнул он.По словам Селиванова, на этом участке работают бригады добровольцев "Север", "Восток-V", "Невский" и отряд "Енисей".

Россия украина спецоперация

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

08:25:46 05-12-2023

Хорошая новость. Если правда

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:27 05-12-2023

Гость (08:25:46 05-12-2023) Хорошая новость. Если правда... Правда. В ТГ-каналах и видосы есть.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:44 05-12-2023

в котел взяли. теперь осталось медленно сварить.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:32 05-12-2023

Это точно не фейк?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:01:42 06-12-2023

А почему не русские добробаты. У всех есть кроме русских. К стати а где чеченцы что то не слышно об их победах в реальных боях.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров