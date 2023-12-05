Российские добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовским

Сейчас четыре штурмовые группы работают по трассе в районе Артемовского

05 декабря 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки украинских войск на артемовско-соледарском участке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя корпуса.

Как рассказал помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов, сейчас четыре штурмовые группы работают по трассе в районе Артемовского – это последний путь, по которому артемовская группировка Вооруженных сил Украины получала снабжение из Краматорска через Часов Яр.

"Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем", – подчеркнул он.По словам Селиванова, на этом участке работают бригады добровольцев "Север", "Восток-V", "Невский" и отряд "Енисей".