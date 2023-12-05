Российские добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовским
Сейчас четыре штурмовые группы работают по трассе в районе Артемовского
05 декабря 2023, 07:50, ИА Амител
Отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки украинских войск на артемовско-соледарском участке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя корпуса.
Как рассказал помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов, сейчас четыре штурмовые группы работают по трассе в районе Артемовского – это последний путь, по которому артемовская группировка Вооруженных сил Украины получала снабжение из Краматорска через Часов Яр.
"Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем", – подчеркнул он.По словам Селиванова, на этом участке работают бригады добровольцев "Север", "Восток-V", "Невский" и отряд "Енисей".
08:25:46 05-12-2023
Хорошая новость. Если правда
10:03:27 05-12-2023
Гость (08:25:46 05-12-2023) Хорошая новость. Если правда... Правда. В ТГ-каналах и видосы есть.
12:36:44 05-12-2023
в котел взяли. теперь осталось медленно сварить.
13:03:32 05-12-2023
Это точно не фейк?
01:01:42 06-12-2023
А почему не русские добробаты. У всех есть кроме русских. К стати а где чеченцы что то не слышно об их победах в реальных боях.