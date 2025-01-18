Байден назвал Путина "нехорошим парнем"

Президент США и ранее неоднократно оскорблял российского лидера

18 января 2025, 10:10, ИА Амител

Джо Байден / Фото: AP/TASS

Действующий президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "нехорошим парнем". Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

"Этот парень – нехороший парень", – сказал глава Белого дома.

Джо Байден и ранее неоднократно оскорблял Путина. В частности, он называл его "безумным убийцей", "военным преступником" и "диктатором", а также использовал выражение "сумасшедший сукин сын".

Кремль считает эти оскорбления "позором для США". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что такие высказывания не способны уязвить российского президента и лишь вредят репутации Байдена.

Сам Путин еще в 2021 году в ответ на нападки Байдена желал ему здоровья и отмечал, что подобные оскорбления отражают личные качества самого оскорбляющего.

Полномочия Джо Байдена как президента США завершатся уже 20 января. Его место в роли главы государства займет Дональд Трамп.