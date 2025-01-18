Байден назвал Путина "нехорошим парнем"
Президент США и ранее неоднократно оскорблял российского лидера
18 января 2025, 10:10, ИА Амител
Действующий президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "нехорошим парнем". Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.
"Этот парень – нехороший парень", – сказал глава Белого дома.
Джо Байден и ранее неоднократно оскорблял Путина. В частности, он называл его "безумным убийцей", "военным преступником" и "диктатором", а также использовал выражение "сумасшедший сукин сын".
Кремль считает эти оскорбления "позором для США". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что такие высказывания не способны уязвить российского президента и лишь вредят репутации Байдена.
Сам Путин еще в 2021 году в ответ на нападки Байдена желал ему здоровья и отмечал, что подобные оскорбления отражают личные качества самого оскорбляющего.
Полномочия Джо Байдена как президента США завершатся уже 20 января. Его место в роли главы государства займет Дональд Трамп.
10:26:01 18-01-2025
И главный вопрос, кто такой вообще чтобы судить кто хороший и кто плохой. И вдобавок смотря ещё с какой колокольни смотреть.
10:47:37 18-01-2025
Кто за базар ответит?
11:32:39 18-01-2025
Всплывет что нить около статуи Свободы...
11:38:32 18-01-2025
Путин в ответ желал Байдену здоровья ---- так то грамотно, он от этого наверное еще больше нервничал
14:41:59 18-01-2025
Джо Байден и ранее неоднократно оскорблял Путина. В частности, он называл его "безумным убийцей", "военным преступником" и "диктатором", а также использовал выражение "сумасшедший сукин сын"...
А чё так можно что-ли?
15:20:48 18-01-2025
Гость (14:41:59 18-01-2025) Джо Байден и ранее неоднократно оскорблял Путина. В частност... А чё так можно что-ли? ---- Байдену. Он уже одной ногой там
16:54:00 18-01-2025
А Байден "хороший парень"? По-моему, бандит с большой дороги, как и большинство президентов США.И вообще пиндосы - потомки европейских бандитов, уезжавших в Новый свет от закона, от таких же бандитов, многие - с наворованным добром. А те, у кого не было наворованного добра, приобретали его разными способами до убийства у приехавших богатых бандитов.Очень хорошо о жизни "хозяев" жизни США и происхождении их богатств сказано у Драйзера. Иногда напоминало нашу приХватизацию в 90-х государственного добра России. А сейчас РСПП пытается застолбить давность приХватизации, чтоб не было пути назад.Но жизнь непредсказуема. Одному Богу известно, что будет дальше.
19:44:04 18-01-2025
А мне кажется что байден просто конченый, ему бы давно надо было бы уйти и не позориться, клоун недоделаный