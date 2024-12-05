Байден уснул во время важного заседания. Видео
Президент США не реагировал на речь спикера из Танзании
05 декабря 2024, 10:11, ИА Амител
Президент США Джо Байден заснул во время заседания Трансафриканского саммита в Анголе, пишут "Известия".
Мероприятие оказалось настолько утомительным, что политик прикрыл рукой лицо, закрыл глаза и не реагировал на речь спикера из Танзании.
В 2021 году Байден также засыпал на переговорах с премьером Израиля.
20 января 2025 года полномочия Джо Байдена закончатся. В этот день состоится инаугурация вновь избранного Дональда Трампа.
10:43:13 05-12-2024
проблемы индейцев не волнуют шерифа