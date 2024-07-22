Байден объявил о выходе из президентской гонки
Он продолжит исполнять обязанности главы государства до конца срока
22 июля 2024, 07:15, ИА Амител
Президент США Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания. Однако он продолжит находиться на посту главы государства до конца срока.
В своем заявлении в соцсети X он отметил, что считает это решение наиболее предпочтительным для своей партии и страны.
Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве своего преемника, однако окончательное решение о ее выдвижении примут на съезде Демократической партии в августе.
На решение Байдена уже отреагировал экс-глава государства Дональд Трамп, заявивший, что Байден войдет в историю страны как худший президент США, а победить Камалу Харрис будет даже легче.
81-летний Джо Байден стал первым президентом США более чем за 50 лет, который не выдвинул свою кандидатуру на второй срок. До него такое же решение принимал Линдон Джонсон в 1968 году.
В 2024-м президентские выборы пройдут в США 5 ноября.
07:42:55 22-07-2024
А сколько Путину лет уже ?
07:59:56 22-07-2024
Правильно бидон решил. Хоть старенький, а жить хочется. Ведь хлопнуть могут. Может статься и не дожить до честных демократических выборов.
09:27:42 22-07-2024
жаль. было бы прикольно.
10:41:01 22-07-2024
Додавили деда. Но логичнее было бы уйти сразу. Тогда Камалла была б в центре внимания, а так она пустое место, бледная тень президента. И без шансов на избрание в соревновании с ярким соперником.