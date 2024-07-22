Байден объявил о выходе из президентской гонки

Он продолжит исполнять обязанности главы государства до конца срока

22 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания. Однако он продолжит находиться на посту главы государства до конца срока.

В своем заявлении в соцсети X он отметил, что считает это решение наиболее предпочтительным для своей партии и страны.

Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве своего преемника, однако окончательное решение о ее выдвижении примут на съезде Демократической партии в августе.

На решение Байдена уже отреагировал экс-глава государства Дональд Трамп, заявивший, что Байден войдет в историю страны как худший президент США, а победить Камалу Харрис будет даже легче.

81-летний Джо Байден стал первым президентом США более чем за 50 лет, который не выдвинул свою кандидатуру на второй срок. До него такое же решение принимал Линдон Джонсон в 1968 году.

В 2024-м президентские выборы пройдут в США 5 ноября.