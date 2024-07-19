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Камала Харрис может стать кандидатом в президенты США

Ее шансы победить на выборах вдвое выше, чем у Джо Байдена, считают букмекеры

19 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Камала Харрис / Фото: Jacquelyn Martin / AP/TASS
Камала Харрис / Фото: Jacquelyn Martin / AP/TASS

Вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии, пишет Newsweek.

Согласно подсчетам букмекерских агентств, вероятность ее выдвижения составляет 45%, в то время как у Джо Байдена – 40%.

Шансы Харрис победить на выборах также вдвое выше, чем у Байдена.

Сейчас ряд американских СМИ утверждают, что Байден может сойти с гонки за Белый дом из-за состояния здоровья. Amic.ru попытался дать оценку этим публикациям и понять, может ли он победить.

США Политика

Комментарии 7

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Гость

07:37:31 19-07-2024

вдвое выше, чем у Джо Байдена --- да ну нафиг, такой мощный старик

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Из серии

07:38:01 19-07-2024

Баба тоже человек )))

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Гость

07:43:32 19-07-2024

Но так уже было.На позапрошлых ''выборах'' тот же самый Трумп уже бился с тёткой от демократов.Клинтониха тогда была,и тоже с ''высоким'' рейтингом.Чем все кончилось, мы знаем.И если сейчас мериканы затеят тоже самое,то на ум приходит наша классика ''ШО, ОПЯТЬ?''

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Гость

07:53:35 19-07-2024

Господи!?
Отведи нас от этого кошмара!?

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dok_CФ

08:22:39 19-07-2024

Хоть кто.. политика не изменится.

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Мусик

09:37:20 19-07-2024

не пройдет - совсем молодая.

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Гость

10:54:20 19-07-2024

Мусик (09:37:20 19-07-2024) не пройдет - совсем молодая.... Не поэтому, совсем тупая. Байден ее раз в 100 умней, но здоровье уже не позволяет активничать. Она такое несет, Байден даже в состоянии деменции такое не говорил. У нее, как правило, очень длинные фразы, в которых полностью отсутствует смысл

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