Камала Харрис может стать кандидатом в президенты США
Ее шансы победить на выборах вдвое выше, чем у Джо Байдена, считают букмекеры
19 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Камала Харрис / Фото: Jacquelyn Martin / AP/TASS
Вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии, пишет Newsweek.
Согласно подсчетам букмекерских агентств, вероятность ее выдвижения составляет 45%, в то время как у Джо Байдена – 40%.
Шансы Харрис победить на выборах также вдвое выше, чем у Байдена.
Сейчас ряд американских СМИ утверждают, что Байден может сойти с гонки за Белый дом из-за состояния здоровья. Amic.ru попытался дать оценку этим публикациям и понять, может ли он победить.
07:37:31 19-07-2024
вдвое выше, чем у Джо Байдена --- да ну нафиг, такой мощный старик
07:38:01 19-07-2024
Баба тоже человек )))
07:43:32 19-07-2024
Но так уже было.На позапрошлых ''выборах'' тот же самый Трумп уже бился с тёткой от демократов.Клинтониха тогда была,и тоже с ''высоким'' рейтингом.Чем все кончилось, мы знаем.И если сейчас мериканы затеят тоже самое,то на ум приходит наша классика ''ШО, ОПЯТЬ?''
07:53:35 19-07-2024
Господи!?
Отведи нас от этого кошмара!?
08:22:39 19-07-2024
Хоть кто.. политика не изменится.
09:37:20 19-07-2024
не пройдет - совсем молодая.
10:54:20 19-07-2024
Мусик (09:37:20 19-07-2024) не пройдет - совсем молодая.... Не поэтому, совсем тупая. Байден ее раз в 100 умней, но здоровье уже не позволяет активничать. Она такое несет, Байден даже в состоянии деменции такое не говорил. У нее, как правило, очень длинные фразы, в которых полностью отсутствует смысл