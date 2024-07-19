Камала Харрис может стать кандидатом в президенты США

Ее шансы победить на выборах вдвое выше, чем у Джо Байдена, считают букмекеры

19 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Камала Харрис / Фото: Jacquelyn Martin / AP/TASS

Вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии, пишет Newsweek.

Согласно подсчетам букмекерских агентств, вероятность ее выдвижения составляет 45%, в то время как у Джо Байдена – 40%.

Шансы Харрис победить на выборах также вдвое выше, чем у Байдена.

Сейчас ряд американских СМИ утверждают, что Байден может сойти с гонки за Белый дом из-за состояния здоровья. Amic.ru попытался дать оценку этим публикациям и понять, может ли он победить.