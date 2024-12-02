Байден помиловал своего сына по делу об оружии

По мнению американского президента, Хантера обвиняли ради попытки повлиять на его решения

02 декабря 2024, 09:48, ИА Амител

Джо Байден / Фото: AP/TASS

Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по обвинениям в незаконном хранении оружия. Об этом телеканал "360" сообщает со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден напомнил, что с первого дня на посту главы Соединенных Штатов обещал не вмешиваться в решения Министерства юстиции. Он уверил, что сдержал слово, даже когда наблюдал, как его сына "несправедливо преследовали". При этом политик считает, что американские законы не предусматривают столь серьезных обвинений лишь за то, что человек "неправильно заполнил форму на оружие".

"Очевидно, что с Хантером обращались по-другому. Обвинения по его делам были предъявлены только после того, как несколько моих политических оппонентов в конгрессе спровоцировали их напасть на меня и выступить против моих выборов", – добавил Байден.

Американский президент считает, что Хантера обвинили в тяжком преступлении для того чтобы повлиять на решения его отца.

Напомним, что летом 2024 года Хантера Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке и владении оружием во времена, когда он употреблял наркотические вещества. Ему грозило до 25 лет тюрьмы.