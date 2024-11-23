На самом деле он имел в виду свою супругу Джилл

23 ноября 2024, 12:21, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден назвал себя своим же мужем на торжественном ужине в Белом доме, пишет РИА Новости.

"Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего", – заявил 82-летний политик во время приветствия гостей.

На самом деле он имел в виду свою супругу Джилл.

На прошлой неделе Джо Байден пожаловался, что иногда его жена обещает позвонить главе NASA, чтобы тот отправил его в космос.