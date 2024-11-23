НОВОСТИПолитика

"Горжусь этим больше всего". Джо Байден назвал себя своим мужем

На самом деле он имел в виду свою супругу Джилл

23 ноября 2024, 12:21, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден назвал себя своим же мужем на торжественном ужине в Белом доме, пишет РИА Новости.

"Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего", – заявил 82-летний политик во время приветствия гостей.

На самом деле он имел в виду свою супругу Джилл.

На прошлой неделе Джо Байден пожаловался, что иногда его жена обещает позвонить главе NASA, чтобы тот отправил его в космос.

Джо Байден

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:09:40 23-11-2024

Он ещё и на второй срок собирался. Лыка не вяжет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пришло

13:39:51 23-11-2024

Время отправки его в космос.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
uiser

14:22:59 23-11-2024

да он уже в космосе, не от мира сего

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:57:00 23-11-2024

белый дом престарелых

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:10 24-11-2024

Гость (21:57:00 23-11-2024) белый дом престарелых...
Можно подумать у нас лучше.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров