"Горжусь этим больше всего". Джо Байден назвал себя своим мужем
На самом деле он имел в виду свою супругу Джилл
23 ноября 2024, 12:21, ИА Амител
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Президент США Джо Байден назвал себя своим же мужем на торжественном ужине в Белом доме, пишет РИА Новости.
"Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего", – заявил 82-летний политик во время приветствия гостей.
На самом деле он имел в виду свою супругу Джилл.
На прошлой неделе Джо Байден пожаловался, что иногда его жена обещает позвонить главе NASA, чтобы тот отправил его в космос.
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