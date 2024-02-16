Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности США

Кирби подтвердил, что опасения США связаны с разработкой противоспутникового оружия, которое якобы ведется РФ

16 февраля 2024, 07:01, ИА Амител

Флаг Соединенных Штатов / Фото: unsplash.com

Президент США Джо Байден распорядился наладить с Россией контакт для обсуждения угрозы нацбезопасности США, которая якобы связана с разработкой противоспутникового оружия. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Байден отдал распоряжение о проведении предварительных обсуждений с лидерами в конгрессе, прямом дипломатическом контакте с Россией, союзниками и партнерами, а также другими странами мира", – заявил он. Координатор также подтвердил, что опасения США связаны с разработкой российского противоспутникового оружия. Технологии, по словам Кирби, еще не введены в строй, а потому не представляют немедленной угрозы безопасности для кого-либо.