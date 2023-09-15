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Байден сказал Путину, что Китай не уважает Россию

Он также заявил о том, что у России много проблем

15 сентября 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Президент США Джо Байден в 2021 году заявил Владимиру Путину о том, что Китай не уважает Россию. Об этом сообщает ТАСС.

"Ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает", – цитирует Байдена агентство.

Напомним, что в 2021 году Путин и Байден встретились в Женеве, по оценке обеих сторон, разговор получился продуктивным.

США Россия Политика Китай

Комментарии 5

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Гость

12:48:52 15-09-2023

Бухали как-то втроём Путин, Байден и Си Цзиньпин... Когда китаец отошёл посмотреть на звёзды, Байден зашептал, роняя слюни и воняя луком: "Занешь, Вова, этот китаец тебя ни во что не ставит, он сам мне гворил, да!" ... Ну как тут не поверить.

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Гость

13:09:45 15-09-2023

Не могут холод напустить в Заполярье и заткнуть дырки выхода газа на поверхность.Какое уж тут уважение?Не только китайцы,но и негры перестанут уважать.

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Гость

13:53:39 15-09-2023

Россия старше США на 900 лет и указывать нам на то, что у нас выходит метан наружу совсем не этично

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Гость

16:07:00 15-09-2023

Гость (13:53:39 15-09-2023) Россия старше США на 900 лет и указывать нам на то, что у на... Действительно. Через 900 лет США тоже может начать непроизвольно метаном подпускать =)

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Гость

21:29:06 15-09-2023

Коварство Востока всем давно известно только путину по фигу мороз.

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