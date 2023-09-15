Байден сказал Путину, что Китай не уважает Россию

Он также заявил о том, что у России много проблем

15 сентября 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Президент США Джо Байден в 2021 году заявил Владимиру Путину о том, что Китай не уважает Россию. Об этом сообщает ТАСС.

"Ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает", – цитирует Байдена агентство.

Напомним, что в 2021 году Путин и Байден встретились в Женеве, по оценке обеих сторон, разговор получился продуктивным.