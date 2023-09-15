Байден сказал Путину, что Китай не уважает Россию
Он также заявил о том, что у России много проблем
15 сентября 2023, 12:44, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Президент США Джо Байден в 2021 году заявил Владимиру Путину о том, что Китай не уважает Россию. Об этом сообщает ТАСС.
"Ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает", – цитирует Байдена агентство.
Напомним, что в 2021 году Путин и Байден встретились в Женеве, по оценке обеих сторон, разговор получился продуктивным.
12:48:52 15-09-2023
Бухали как-то втроём Путин, Байден и Си Цзиньпин... Когда китаец отошёл посмотреть на звёзды, Байден зашептал, роняя слюни и воняя луком: "Занешь, Вова, этот китаец тебя ни во что не ставит, он сам мне гворил, да!" ... Ну как тут не поверить.
13:09:45 15-09-2023
Не могут холод напустить в Заполярье и заткнуть дырки выхода газа на поверхность.Какое уж тут уважение?Не только китайцы,но и негры перестанут уважать.
13:53:39 15-09-2023
Россия старше США на 900 лет и указывать нам на то, что у нас выходит метан наружу совсем не этично
16:07:00 15-09-2023
Гость (13:53:39 15-09-2023) Россия старше США на 900 лет и указывать нам на то, что у на... Действительно. Через 900 лет США тоже может начать непроизвольно метаном подпускать =)
21:29:06 15-09-2023
Коварство Востока всем давно известно только путину по фигу мороз.