Ким Чен Ын приехал на поезде в Комсомольск-на-Амуре
В городе лидер Северной Кореи посетит авиапредприятие
15 сентября 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: кадр из видео BBC News
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын на поезде приехал в Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщают "Известия".
У красной дорожки под музыку его встречали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
Предполагается, что Ким Чен Ын посетит авиапредприятие, которое производит как военную, так и гражданскую технику.
Напомним, что Ким Чен Ын приехал в Россию на собственном бронированном поезде и уже встретился с Владимиром Путиным.
11:34:52 15-09-2023
Конкретно Ын на военку завязан. Не дома Культуры посещает.