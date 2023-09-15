Ким Чен Ын приехал на поезде в Комсомольск-на-Амуре

В городе лидер Северной Кореи посетит авиапредприятие

15 сентября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: кадр из видео BBC News

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын на поезде приехал в Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщают "Известия".

У красной дорожки под музыку его встречали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.

Предполагается, что Ким Чен Ын посетит авиапредприятие, которое производит как военную, так и гражданскую технику.

Напомним, что Ким Чен Ын приехал в Россию на собственном бронированном поезде и уже встретился с Владимиром Путиным.