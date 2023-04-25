Байден собрался переизбираться в президенты в 2024 году

К этому моменту ему исполнится уже 82 года

25 апреля 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Действующий президент США Джо Байден заявил о том, что он будет переизбираться на пост в 2024 году. К этому моменту ему уже исполнится 82 года.

"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", – сказал Байден на видео, опубликованном Белым домом.

Также о намерениях участвовать в выборах в качестве вице-президента заявила Камала Харрис.

Отмечается, что американским СМИ не было достоверно известно о планах Байдена. Предполагается, что в данный момент его избирательная кампания находится на ранних этапах планирования.