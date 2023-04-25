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Байден собрался переизбираться в президенты в 2024 году

К этому моменту ему исполнится уже 82 года

25 апреля 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Действующий президент США Джо Байден заявил о том, что он будет переизбираться на пост в 2024 году. К этому моменту ему уже исполнится 82 года.

"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", – сказал Байден на видео, опубликованном Белым домом.

Также о намерениях участвовать в выборах в качестве вице-президента заявила Камала Харрис.

Отмечается, что американским СМИ не было достоверно известно о планах Байдена. Предполагается, что в данный момент его избирательная кампания находится на ранних этапах планирования.

Политика

Комментарии 6

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Гость

18:26:28 25-04-2023

А доживёт ли?

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Гость

18:52:45 25-04-2023

За геноцид русского народа кто отвечать будет?

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Гость

19:08:04 25-04-2023

Он лох, что ли?

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Гость

20:37:30 25-04-2023

Какой мощный старик демократ.Хорошо что на свете есть страна,где проходят честные и свободные выборы.

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Гость

07:45:17 26-04-2023

Большинство может хотеть себе президента на девятом десятке жизни. У них хорошая медицина, позволяет лечить старческую деменцию. С адекватностью не очень

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Гость

08:16:41 26-04-2023

Гость (07:45:17 26-04-2023) Большинство может хотеть себе президента на девятом десятке ... Хорошая шутка )) А те из 338 миллионов граждан штатов,которых не охватила старческая деменция (пока ещё до сих пор )) и с адекватность всё в порядке в расчёт не берутся?Ах да,демократия ведь...Или всё-таки не очень демократия? )

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