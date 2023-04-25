Байден собрался переизбираться в президенты в 2024 году
К этому моменту ему исполнится уже 82 года
25 апреля 2023, 18:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Действующий президент США Джо Байден заявил о том, что он будет переизбираться на пост в 2024 году. К этому моменту ему уже исполнится 82 года.
"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", – сказал Байден на видео, опубликованном Белым домом.
Также о намерениях участвовать в выборах в качестве вице-президента заявила Камала Харрис.
Отмечается, что американским СМИ не было достоверно известно о планах Байдена. Предполагается, что в данный момент его избирательная кампания находится на ранних этапах планирования.
18:26:28 25-04-2023
А доживёт ли?
18:52:45 25-04-2023
За геноцид русского народа кто отвечать будет?
19:08:04 25-04-2023
Он лох, что ли?
20:37:30 25-04-2023
Какой мощный старик демократ.Хорошо что на свете есть страна,где проходят честные и свободные выборы.
07:45:17 26-04-2023
Большинство может хотеть себе президента на девятом десятке жизни. У них хорошая медицина, позволяет лечить старческую деменцию. С адекватностью не очень
08:16:41 26-04-2023
Гость (07:45:17 26-04-2023) Большинство может хотеть себе президента на девятом десятке ... Хорошая шутка )) А те из 338 миллионов граждан штатов,которых не охватила старческая деменция (пока ещё до сих пор )) и с адекватность всё в порядке в расчёт не берутся?Ах да,демократия ведь...Или всё-таки не очень демократия? )