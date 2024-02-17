Байден: США рассматривают варианты действий в связи со смертью Навального*
По словам президента США, Вашингтон пока не знает, из-за чего умер Навальный*
17 февраля 2024, 09:30, ИА Амител
США рассматривают "целый ряд вариантов действий" в связи со смертью Алексея Навального*, сказал президент Джо Байден, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций из-за кончины оппозиционного деятеля.
По словам американского лидера, США не располагают информацией о причинах его смерти, но, как пишет ТАСС, фактически Байден возложил ответственность за случившееся на руководство РФ.
16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального*. Там заявили, что ему стало плохо после прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не принесли.
* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
09:32:56 17-02-2024
Странно, почему для США смерть российского гражданина оказалась важнее, чем гибель американца Гонсало Лиры, замученного в украинской тюрьме.
11:00:05 17-02-2024
Гость (09:32:56 17-02-2024) Странно, почему для США смерть российского гражданина оказал... Кто такая Ганссало Лира ?
12:55:44 17-02-2024
Гость (11:00:05 17-02-2024) Кто такая Ганссало Лира ?... Гонсало Лира - американский гражданин, журналист, находясь на Украине описывал преступления украинских властей. Был схвачен СБУ и зверски замучен в хохляцких застенках.
13:21:46 17-02-2024
Гость (11:00:05 17-02-2024) Кто такая Ганссало Лира ?... Гугл в помощь.
13:37:04 17-02-2024
Гость (11:00:05 17-02-2024) Кто такая Ганссало Лира ?... а ололеша кто такой?
14:19:45 17-02-2024
Гость (11:00:05 17-02-2024) Кто такая Ганссало Лира ?... Гугл не работает?
17:26:13 17-02-2024
Гость (11:00:05 17-02-2024) Кто такая Ганссало Лира ?... Вики даёт понятный ответ про его взгляды: неизбежная война Запада с Китаем, акустическое оружие, бесплодие женщин от прививки против ковида, ну и, как водится, гибель доллара. Да, ещё и про наркомана Зеленского и "боевых комаров" (разработку биологического оружия на Украине). Был сторонником диктатуры Пиночета. Умер в тюрьме от пневмонии.
10:32:47 17-02-2024
США рассматривают "целый ряд вариантов действий" --- ну ядерный удар же из-за этого наносить не будут?
10:32:55 17-02-2024
Со смертью Навального Америка понесла тяжелую утрату. Умер прикормленный оппозиционер. А на него так рассчитывали....
14:32:42 17-02-2024
Гость (10:32:55 17-02-2024) Со смертью Навального Америка понесла тяжелую утрату. Умер п... Зато теперь навальнята успокоются.