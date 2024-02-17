Байден: США рассматривают варианты действий в связи со смертью Навального*

По словам президента США, Вашингтон пока не знает, из-за чего умер Навальный*

17 февраля 2024, 09:30, ИА Амител

Алексей Навальный* / Кадр из фильма "Навальный" (2022)

США рассматривают "целый ряд вариантов действий" в связи со смертью Алексея Навального*, сказал президент Джо Байден, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций из-за кончины оппозиционного деятеля.

По словам американского лидера, США не располагают информацией о причинах его смерти, но, как пишет ТАСС, фактически Байден возложил ответственность за случившееся на руководство РФ.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального*. Там заявили, что ему стало плохо после прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не принесли.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.