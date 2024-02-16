От блогера до заключенного. Чем запомнился Алексей Навальный*

Первая скандальная известность на тот момент r блогеру пришла еще в 2007 году

16 февраля 2024, 21:23, ИА Амител

Алексей Навальный* / Фото: кадр из видео

Пресс-служба УФСИН по ЯНАО сообщила о смерти оппозиционного деятеля Алексея Навального* (был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в колонии, где он отбывал наказание. Как сообщается, после прогулки он почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание, говорится в сообщении УФСИН. Ему пытались помочь прибывшие врачи скорой медицинской помощи, но безуспешно. Они констатировали смерть осужденного.

Вспоминаем важные моменты из биографии Алексея Навального*.

В 2004 году Навальный* организовал "Комитет защиты москвичей", занимавшийся выявлением фактов коррупции и нарушений прав граждан в строительной сфере. Затем в 2005-м было создание движения "ДА!" (расшифровывалось как "Демократическая альтернатива") вместе с Марией Гайдар (дочерью политика Егора Гайдара) и журналисткой Наталией Морарь. Большого успеха движение не имело, но Навального* запомнили, и в 2007 году он стал одним из соучредителей движения "Народ", которое, по некоторым данным, планировало выдвинуть в президенты ныне подзабытого политика Сергея Гуляева – бывшего военного, ведущего программы "600 секунд", человека яркого и амбициозного. Однако этот боливар не вынес всех энергичных и желавших заявить о себе деятелей, и организация по-тихому канула в лету.

В том же 2007-м к Навальному* пришла и первая скандальная известность. Будучи одним из организаторов политических дебатов в клубе "Билингва", он написал заявление в правоохранительные органы на известного скинхеда Максима Марцинкевича (по прозвищу Тесак) за нацистские выкрики. За это на Навального в интернете обрушились проклятия многих националистов. Стоит добавить, Марцинкевич был найден мертвым в СИЗО Челябинска в сентябре 2020-го.

Однако общественно-политическая деятельность Навального* была замечена многими видными политиками и бизнесменами, которые помогли ему организовать антикоррупционные расследования. Будучи миноритарным акционером ряда крупных компаний ("Роснефти", "Транснефти", "Газпрома" и других) он получал материалы об их деятельности. Некоторые материалы, где он видел коррупционные схемы, становились частью публикаций в его блоге в "Живом журнале" (ЖЖ). Первым, ставшим широко известным, стал пост в ЖЖ "Как пилят в "Транснефти". Затем были другие, не менее громкие, публикации.

В 2008-м Алексей Навальный*, кстати, поддержал Россию в войне "08.08.08" с Грузией, за что на него ополчились многие либеральные соратники. Более того, в конце 2000-х он принимал участие в "Русских маршах". Свое участие в них он объяснял желанием соединить либеральные и националистические подходы.

В 2011-м, во время прямого эфира на радио Finam FM с депутатом Госдумы Евгением Федоровым он стал автором "канонического" мема о "партии жуликов и воров" – так он охарактеризовал партию "Единая Россия".

В декабре 2011-го Навальный* стал участником протестных выступлений, начавшихся после выборов в Госдуму, вошел в образованный Координационный совет российской оппозиции. Именно тогда он перешел на либеральные позиции, с которых уже не сходил.

В 2013-м принял участие в выборах мэра Москвы, занял второе место с 27,24% голосов, уступив Сергею Собянину.

В 2014-м он выступил против воссоединения Крыма с Россией, а также против присутствия на полуострове и в Донбассе "вежливых людней" и "отпускников". В то же время в октябре 2014-го заявил в интервью на "Эхо Москвы", что "Крым – не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать". Иными словами, хотя он выступил против решения российской власти по региону, но предложил провести там "нормальный", как он выразился, референдум и определить окончательно его статус. Это вызвало недовольство части либерального окружения политика.

Затем были фильмы организации Навального*, которые вызывали довольно серьезный резонанс в обществе. Фигурантами становились политики, близкие к власти бизнесмены. Впрочем, скандальная история с фильмом о "дворце Путина" в Геленджике многими воспринимается как "подстава", поскольку в реальности, как утверждают, там строился не объект для главы государства, а нелегальное казино (игорные заведения в России, как известно, официально сосредоточены в специальных зонах).

Первый суд над Алексеем Навальным* был в 2013-м по делу "Кировлеса", тогда все разрешилось условным сроком. В 2021-м был арест по делу "Ив Роше", а также история с отравлением и отправкой на лечение в Германию. Вопреки прогнозам, он вернулся в Россию, хотя причины, по которым он сделал это, называют различные.

В 2021 году суд отправил его в колонию по делу "Ив Роше". В марте 2022-го по новому делу о мошенничестве он был приговорен к девяти годам, с учетом уже проведенного в заключении срока. В 2023-м его признали виновным в создании экстремистского сообщества. Многие, если не большинство лиц из его окружения, к тому моменту находились за границей и активно нарабатывали политический капитал заявлениями в его поддержку.