От блогера до заключенного. Чем запомнился Алексей Навальный*
Первая скандальная известность на тот момент r блогеру пришла еще в 2007 году
16 февраля 2024, 21:23, ИА Амител
Пресс-служба УФСИН по ЯНАО сообщила о смерти оппозиционного деятеля Алексея Навального* (был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в колонии, где он отбывал наказание. Как сообщается, после прогулки он почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание, говорится в сообщении УФСИН. Ему пытались помочь прибывшие врачи скорой медицинской помощи, но безуспешно. Они констатировали смерть осужденного.
Вспоминаем важные моменты из биографии Алексея Навального*.
В 2004 году Навальный* организовал "Комитет защиты москвичей", занимавшийся выявлением фактов коррупции и нарушений прав граждан в строительной сфере. Затем в 2005-м было создание движения "ДА!" (расшифровывалось как "Демократическая альтернатива") вместе с Марией Гайдар (дочерью политика Егора Гайдара) и журналисткой Наталией Морарь. Большого успеха движение не имело, но Навального* запомнили, и в 2007 году он стал одним из соучредителей движения "Народ", которое, по некоторым данным, планировало выдвинуть в президенты ныне подзабытого политика Сергея Гуляева – бывшего военного, ведущего программы "600 секунд", человека яркого и амбициозного. Однако этот боливар не вынес всех энергичных и желавших заявить о себе деятелей, и организация по-тихому канула в лету.
В том же 2007-м к Навальному* пришла и первая скандальная известность. Будучи одним из организаторов политических дебатов в клубе "Билингва", он написал заявление в правоохранительные органы на известного скинхеда Максима Марцинкевича (по прозвищу Тесак) за нацистские выкрики. За это на Навального в интернете обрушились проклятия многих националистов. Стоит добавить, Марцинкевич был найден мертвым в СИЗО Челябинска в сентябре 2020-го.
Однако общественно-политическая деятельность Навального* была замечена многими видными политиками и бизнесменами, которые помогли ему организовать антикоррупционные расследования. Будучи миноритарным акционером ряда крупных компаний ("Роснефти", "Транснефти", "Газпрома" и других) он получал материалы об их деятельности. Некоторые материалы, где он видел коррупционные схемы, становились частью публикаций в его блоге в "Живом журнале" (ЖЖ). Первым, ставшим широко известным, стал пост в ЖЖ "Как пилят в "Транснефти". Затем были другие, не менее громкие, публикации.
В 2008-м Алексей Навальный*, кстати, поддержал Россию в войне "08.08.08" с Грузией, за что на него ополчились многие либеральные соратники. Более того, в конце 2000-х он принимал участие в "Русских маршах". Свое участие в них он объяснял желанием соединить либеральные и националистические подходы.
В 2011-м, во время прямого эфира на радио Finam FM с депутатом Госдумы Евгением Федоровым он стал автором "канонического" мема о "партии жуликов и воров" – так он охарактеризовал партию "Единая Россия".
В декабре 2011-го Навальный* стал участником протестных выступлений, начавшихся после выборов в Госдуму, вошел в образованный Координационный совет российской оппозиции. Именно тогда он перешел на либеральные позиции, с которых уже не сходил.
В 2013-м принял участие в выборах мэра Москвы, занял второе место с 27,24% голосов, уступив Сергею Собянину.
В 2014-м он выступил против воссоединения Крыма с Россией, а также против присутствия на полуострове и в Донбассе "вежливых людней" и "отпускников". В то же время в октябре 2014-го заявил в интервью на "Эхо Москвы", что "Крым – не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать". Иными словами, хотя он выступил против решения российской власти по региону, но предложил провести там "нормальный", как он выразился, референдум и определить окончательно его статус. Это вызвало недовольство части либерального окружения политика.
Затем были фильмы организации Навального*, которые вызывали довольно серьезный резонанс в обществе. Фигурантами становились политики, близкие к власти бизнесмены. Впрочем, скандальная история с фильмом о "дворце Путина" в Геленджике многими воспринимается как "подстава", поскольку в реальности, как утверждают, там строился не объект для главы государства, а нелегальное казино (игорные заведения в России, как известно, официально сосредоточены в специальных зонах).
Первый суд над Алексеем Навальным* был в 2013-м по делу "Кировлеса", тогда все разрешилось условным сроком. В 2021-м был арест по делу "Ив Роше", а также история с отравлением и отправкой на лечение в Германию. Вопреки прогнозам, он вернулся в Россию, хотя причины, по которым он сделал это, называют различные.
В 2021 году суд отправил его в колонию по делу "Ив Роше". В марте 2022-го по новому делу о мошенничестве он был приговорен к девяти годам, с учетом уже проведенного в заключении срока. В 2023-м его признали виновным в создании экстремистского сообщества. Многие, если не большинство лиц из его окружения, к тому моменту находились за границей и активно нарабатывали политический капитал заявлениями в его поддержку.
21:45:48 16-02-2024
Еще один шанс на человеческую жизнь люди потеряли.
23:02:29 16-02-2024
Зачет - настоящий революционер. Умные в Люксембургах сидят донаты собирают. Альбац в США.
08:05:23 17-02-2024
Олег (23:02:29 16-02-2024) Зачет - настоящий революционер. Умные в Люксембургах сидят д... Рэволюционэр? То есть он хотел свергнуть власть и насильственным способом ее захватить? Ну тогда с ним все справедливо получилось.
00:07:36 17-02-2024
Да, покойный Тесак о нем со злостью отзывался. Теперь оба по ту сторону
08:06:47 17-02-2024
Знающий (00:07:36 17-02-2024) Да, покойный Тесак о нем со злостью отзывался. Теперь оба по... А кто такой Марцинкевич, чтобы его мнение о ком то или о чем то нас бы интересовало? Что один, что другой - просто разные сорта одной пахнущей субстанции.
11:06:20 17-02-2024
В ходе роста популярности этот персонаж был взят под особый контроль первым лицом государства. До сих пор непонятно, для каких целей? Условные наказания, поездки за границу для лечения при наличии уголовных статей...