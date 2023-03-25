Байден заявил о сильно преувеличенном сближении России и КНР

Сближение России и Китая "сильно преувеличено", заявил президент США Джо Байден во время визита в Канаду.

"Я не отношусь легкомысленно к Китаю... России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем. Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию... И они ничего ещё не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока нет", – цитирует его РИА Новости.