Байден заявил о сильно преувеличенном сближении России и КНР
Американский лидер утверждает, что коалиции формируются на Западе
25 марта 2023, 13:05, ИА Амител
Фото: whitehouse.gov
Сближение России и Китая "сильно преувеличено", заявил президент США Джо Байден во время визита в Канаду.
"Я не отношусь легкомысленно к Китаю... России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем. Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию... И они ничего ещё не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока нет", – цитирует его РИА Новости.
Американский лидер утверждает, что коалиции формируются на Западе, а также призвал смотреть на отношения России и Китая в перспективе.
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