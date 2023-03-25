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Байден заявил о сильно преувеличенном сближении России и КНР

Американский лидер утверждает, что коалиции формируются на Западе

25 марта 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov

Сближение России и Китая "сильно преувеличено", заявил президент США Джо Байден во время визита в Канаду.

"Я не отношусь легкомысленно к Китаю... России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем. Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию... И они ничего ещё не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока нет", – цитирует его РИА Новости.

Американский лидер утверждает, что коалиции формируются на Западе, а также призвал смотреть на отношения России и Китая в перспективе.

Комментарии 4

  • Непреувеличенные коалиции могут формироваться только на западе.А те,которые формируются на востоке или в каком-либо другом направлении света,те сильно преувеличены.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Западные политики, и в частности американские, это как раз тот случай когда хотят 100 раз сказать сахар, и хотят что бы от этого во рту стало слаще... К сожалению и наши сегодняшние политики научились им подражать...
    25 марта, Гость   Ответить
  • Те,которые формируются на западе,те коалиции так коалиции.А те,которые на востоке,те так себе...
    25 марта, Гость   Ответить
  • По информации Reuters, Си Цзиньпин отказался от телефонного разговора с Байденом. Видимо после этого у деда совсем бак потек и началась истерика.
    27 марта, Гость   Ответить
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