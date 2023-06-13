Байкер из Москвы пострадал при столкновении с водителем из Алтайского края

Авария произошла в Горном Алтае

13 июня 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

44-летний мотоциклист из Москвы пострадал при столкновении с иномаркой в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.

Авария случилась 11 июня около 14:10 в Чемальском районе. 63-летний житель Алтайского края ехал на машине Pontiac Vibe со стороны Чемала в направлении села Усть-Сема и при повороте не уступил дорогу встречному байкеру на мотоцикле BMW.

Жителя столицы госпитализировали.