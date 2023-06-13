Байкер из Москвы пострадал при столкновении с водителем из Алтайского края
Авария произошла в Горном Алтае
13 июня 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
44-летний мотоциклист из Москвы пострадал при столкновении с иномаркой в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.
Авария случилась 11 июня около 14:10 в Чемальском районе. 63-летний житель Алтайского края ехал на машине Pontiac Vibe со стороны Чемала в направлении села Усть-Сема и при повороте не уступил дорогу встречному байкеру на мотоцикле BMW.
Жителя столицы госпитализировали.
15:11:12 13-06-2023
А я вот что расскажу вам про "Сахалин", то есть про наш Горный. Место опасное, место строгое, место мистическое. Некоторые вещи тут не прокатывают, такие как например: пол страны проехал и ничего. Здесь без всякого курожа просто от воздуха можно опьянеть. Это надо знать! Будьте спокойней и хорошего Вам отдыха, товарищи!!!
16:38:35 13-06-2023
Гость (15:11:12 13-06-2023) А я вот что расскажу вам про "Сахалин", то есть про наш Горн... Однако под куражом-то был житель Алтайского края, не уступивший байкеру дорогу. Байкер мог не знать, что в Горном Алтае регулярно ездят под куражом.