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Байкер из Москвы пострадал при столкновении с водителем из Алтайского края

Авария произошла в Горном Алтае

13 июня 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф
Фото: 04.мвд.рф

44-летний мотоциклист из Москвы пострадал при столкновении с иномаркой в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.

Авария случилась 11 июня около 14:10 в Чемальском районе. 63-летний житель Алтайского края ехал на машине Pontiac Vibe со стороны Чемала в направлении села Усть-Сема и при повороте не уступил дорогу встречному байкеру на мотоцикле BMW.

Жителя столицы госпитализировали.

ДТП Алтай

Комментарии 2

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Гость

15:11:12 13-06-2023

А я вот что расскажу вам про "Сахалин", то есть про наш Горный. Место опасное, место строгое, место мистическое. Некоторые вещи тут не прокатывают, такие как например: пол страны проехал и ничего. Здесь без всякого курожа просто от воздуха можно опьянеть. Это надо знать! Будьте спокойней и хорошего Вам отдыха, товарищи!!!

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Гость

16:38:35 13-06-2023

Гость (15:11:12 13-06-2023) А я вот что расскажу вам про "Сахалин", то есть про наш Горн... Однако под куражом-то был житель Алтайского края, не уступивший байкеру дорогу. Байкер мог не знать, что в Горном Алтае регулярно ездят под куражом.

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