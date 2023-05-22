Байкер в больнице. Подробности столкновения мотоцикла с грузовиком в Барнауле

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка

22 мая 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Барнаула прокомментировали ДТП с мотоциклистом, которое произошло сегодня, 22 мая, на улице Власихинской. Авария произошла около 15:30.

В районе дома № 151 автомобиль КамАЗ столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Его доставили городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.