Соцсети: байкер попал в ДТП с грузовиком в Барнауле

На месте работали сотрудники МЧС и медики

22 мая 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На улице Власихинской в Барнауле в сторону супермаркета "Леруа Мерлен" произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", мужчина на байке мог погибнуть на месте происшествия.

Согласно кадрам с места аварии, байк мог столкнуться с грузовиком с прицепом. На месте работали сотрудники МЧС и медики. Подробности инцидента выясняются.

UPD. Очевидцы утверждают, что мужчина выжил.