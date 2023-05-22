Соцсети: байкер попал в ДТП с грузовиком в Барнауле
На месте работали сотрудники МЧС и медики
22 мая 2023, 16:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На улице Власихинской в Барнауле в сторону супермаркета "Леруа Мерлен" произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", мужчина на байке мог погибнуть на месте происшествия.
Согласно кадрам с места аварии, байк мог столкнуться с грузовиком с прицепом. На месте работали сотрудники МЧС и медики. Подробности инцидента выясняются.
UPD. Очевидцы утверждают, что мужчина выжил.
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