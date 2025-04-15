По предварительным данным, в ходе атаки пострадали два человека

15 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Пожар в многоэтажке после атаки беспилотника в Курске / Фото: Baza

В одной из многоэтажек Курска произошел пожар. Местные жители утверждают, что в жилой дом врезался БПЛА. Как рассказали очевидцы, город подвергся массовой атаке беспилотников. Об этом сообщает Baza.

Со слов жителей города, в небе раздалось не менее двух десятков взрывов, сработали системы ПВО.

По данным Telegram-канала, всего в результате атаки беспилотников получили повреждения пять домов, пострадали два человека.

Как ранее сообщал оперштаб Курской области, в столице региона была объявлена опасность атаки БПЛА.

Напомним, 14 апреля несколько взрывов прогремело в небе над Тульской областью. По предварительным данным, беспилотники ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ.