Baza: беспилотник врезался в жилой дом в Курске
По предварительным данным, в ходе атаки пострадали два человека
15 апреля 2025, 07:25, ИА Амител
В одной из многоэтажек Курска произошел пожар. Местные жители утверждают, что в жилой дом врезался БПЛА. Как рассказали очевидцы, город подвергся массовой атаке беспилотников. Об этом сообщает Baza.
Со слов жителей города, в небе раздалось не менее двух десятков взрывов, сработали системы ПВО.
По данным Telegram-канала, всего в результате атаки беспилотников получили повреждения пять домов, пострадали два человека.
Как ранее сообщал оперштаб Курской области, в столице региона была объявлена опасность атаки БПЛА.
Напомним, 14 апреля несколько взрывов прогремело в небе над Тульской областью. По предварительным данным, беспилотники ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ.
07:31:22 15-04-2025
Взрывы нельзя говорить щас.
Можно говорить хлопок.
08:27:02 15-04-2025
Заканчивается 30 дней ограничений . Россия соблюдала ,Украина нет. Что дальше?
08:43:44 15-04-2025
Гость (08:27:02 15-04-2025) Заканчивается 30 дней ограничений . Россия соблюдала ,Украин...
А Россия соблюдала?
10:21:43 15-04-2025
Sic semper tyrannis (08:43:44 15-04-2025) А Россия соблюдала? ... Особенно электростанции. По ним уже четвертый год соблюдает. При том что три года даже не договаривались это соблюдать
10:17:18 15-04-2025
врезался в жилой дом в Курске --- а на Украине что-нибудь врезалось?
10:39:24 15-04-2025
Гость (10:17:18 15-04-2025) врезался в жилой дом в Курске --- а на Украине что-нибудь вр... 2 искандера
11:21:08 15-04-2025
Musik (10:39:24 15-04-2025) 2 искандера... Друг в друга?
18:52:13 15-04-2025
отток населения оттуда большой, и все на Алтай