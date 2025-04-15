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Baza: беспилотник врезался в жилой дом в Курске

По предварительным данным, в ходе атаки пострадали два человека

15 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Пожар в многоэтажке после атаки беспилотника в Курске / Фото: Baza
Пожар в многоэтажке после атаки беспилотника в Курске / Фото: Baza

В одной из многоэтажек Курска произошел пожар. Местные жители утверждают, что в жилой дом врезался БПЛА. Как рассказали очевидцы, город подвергся массовой атаке беспилотников. Об этом сообщает Baza.

Со слов жителей города, в небе раздалось не менее двух десятков взрывов, сработали системы ПВО.

По данным Telegram-канала, всего в результате атаки беспилотников получили повреждения пять домов, пострадали два человека.

Как ранее сообщал оперштаб Курской области, в столице региона была объявлена опасность атаки БПЛА.

Напомним, 14 апреля несколько взрывов прогремело в небе над Тульской областью. По предварительным данным, беспилотники ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ.

Огонь / Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Shot: мощные взрывы прогремели над Тульской областью

По предварительным данным, регион атаковали украинские беспилотники
НОВОСТИПроисшествия
Происшествия Беспилотники

Комментарии 8

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Гость

07:31:22 15-04-2025

Взрывы нельзя говорить щас.
Можно говорить хлопок.

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Гость

08:27:02 15-04-2025

Заканчивается 30 дней ограничений . Россия соблюдала ,Украина нет. Что дальше?

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Sic semper tyrannis

08:43:44 15-04-2025

Гость (08:27:02 15-04-2025) Заканчивается 30 дней ограничений . Россия соблюдала ,Украин...
А Россия соблюдала?

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Гость

10:21:43 15-04-2025

Sic semper tyrannis (08:43:44 15-04-2025) А Россия соблюдала? ... Особенно электростанции. По ним уже четвертый год соблюдает. При том что три года даже не договаривались это соблюдать

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Гость

10:17:18 15-04-2025

врезался в жилой дом в Курске --- а на Украине что-нибудь врезалось?

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Musik

10:39:24 15-04-2025

Гость (10:17:18 15-04-2025) врезался в жилой дом в Курске --- а на Украине что-нибудь вр... 2 искандера

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Гость

11:21:08 15-04-2025

Musik (10:39:24 15-04-2025) 2 искандера... Друг в друга?

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Гость

18:52:13 15-04-2025

отток населения оттуда большой, и все на Алтай

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