Shot: мощные взрывы прогремели над Тульской областью
По предварительным данным, регион атаковали украинские беспилотники
14 апреля 2025, 07:25, ИА Амител
В небе над Тульской областью прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, беспилотники ВСУ пытались атаковать местную ТЭЦ. Об этом сообщает Shot.
Очевидцы услышали от трех до пяти сильных взрывов в городе Алексине, который находится в 59 км от Тулы. Местные жители утверждают, что у автомобилей сработали сигнализации и затряслись стекла в оконных рамах домов. Также они заявили, что заметили в небе яркие вспышки: по воздушным целям могла сработать система ПВО.
Предположительно, на подлете к Алексинской ТЭЦ были сбиты беспилотные летательные аппараты ВСУ.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 158 украинских беспилотников над 11 регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей. В аэропортах Грозного, Владикавказа, Волгограда, Саратова и Ульяновска временно ограничивали прием и выпуск самолетов.
08:17:56 14-04-2025
- "Очевидцы услышали от трех до пяти сильных взрывов в городе Алексин, который находится в 59 км от Тулы." Прогресс! Раньше такое называли - хлопок.
09:10:03 14-04-2025
все в курсе, что в алексине крутые дискотеки
18:11:47 14-04-2025
у нас такие взрывы означают, что Донстрой снова что-то роет ночью, протягивают трубу эту огроменную