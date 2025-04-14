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Shot: мощные взрывы прогремели над Тульской областью

По предварительным данным, регион атаковали украинские беспилотники

14 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Огонь / Фото: Guido Jansen / unsplash.com
Огонь / Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В небе над Тульской областью прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, беспилотники ВСУ пытались атаковать местную ТЭЦ. Об этом сообщает Shot.

Очевидцы услышали от трех до пяти сильных взрывов в городе Алексине, который находится в 59 км от Тулы. Местные жители утверждают, что у автомобилей сработали сигнализации и затряслись стекла в оконных рамах домов. Также они заявили, что заметили в небе яркие вспышки: по воздушным целям могла сработать система ПВО.

Предположительно, на подлете к Алексинской ТЭЦ были сбиты беспилотные летательные аппараты ВСУ.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 158 украинских беспилотников над 11 регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей. В аэропортах Грозного, Владикавказа, Волгограда, Саратова и Ульяновска временно ограничивали прием и выпуск самолетов.

Происшествия Россия

Комментарии 3

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Гость

08:17:56 14-04-2025

- "Очевидцы услышали от трех до пяти сильных взрывов в городе Алексин, который находится в 59 км от Тулы." Прогресс! Раньше такое называли - хлопок.

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гость

09:10:03 14-04-2025

все в курсе, что в алексине крутые дискотеки

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Гость

18:11:47 14-04-2025

у нас такие взрывы означают, что Донстрой снова что-то роет ночью, протягивают трубу эту огроменную

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