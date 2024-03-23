Baza: ДПС перекрывают дороги, ведется розыск четверых преступников

По тревоге в столичном регионе подняты ОМОН, СОБР, всем сотрудникам приказано вооружиться

23 марта 2024, 01:48, ИА Амител

Зал в "Крокус Сити Холле" / Фото: t.me/molniya_moskva

Всем сотрудникам ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, ведется розыск четверых мужчин в камуфлированной одежде, которые могли скрыться с места преступления.

По тревоге в столичном регионе подняты ОМОН, СОБР. Сотрудники ГИБДД досматривают машины, у каждого наряда огневая поддержка. Также всем сотрудникам дано указание вооружиться.

Сейчас сотрудники ДПС перекрывают дороги вблизи "Крокус Сити Холла". Спецназ идет на штурм здания.