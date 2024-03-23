Baza: ДПС перекрывают дороги, ведется розыск четверых преступников
По тревоге в столичном регионе подняты ОМОН, СОБР, всем сотрудникам приказано вооружиться
23 марта 2024, 01:48, ИА Амител
Зал в "Крокус Сити Холле" / Фото: t.me/molniya_moskva
Всем сотрудникам ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, ведется розыск четверых мужчин в камуфлированной одежде, которые могли скрыться с места преступления.
По тревоге в столичном регионе подняты ОМОН, СОБР. Сотрудники ГИБДД досматривают машины, у каждого наряда огневая поддержка. Также всем сотрудникам дано указание вооружиться.
Сейчас сотрудники ДПС перекрывают дороги вблизи "Крокус Сити Холла". Спецназ идет на штурм здания.
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02:19:58 23-03-2024
И что-же НЕ НАШЛОСЬ ни одного силовика кто-бы оказал убийцам хоть малейшее сопротивление???