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Второй взрыв прогремел в "Крокус Сити Холле"

СОБР начал штурм здания

23 марта 2024, 01:33, ИА Амител

Фото: скрин видео
Фото: скрин видео

Второй взрыв прогремел в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на оперативные службы.

По информации канала, СОБР начал штурм здания. Также в него вошли пожарные. Сейчас они ищут и спасают выживших. Пожар продолжают тушить с воздуха.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что несколько террористов забаррикадировались внутри здания. Для оказания медицинской помощи на место направили более 50 бригад скорой помощи. Здание продолжает гореть.

Москва Теракт
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