Второй взрыв прогремел в "Крокус Сити Холле"
СОБР начал штурм здания
23 марта 2024, 01:33, ИА Амител
Фото: скрин видео
Второй взрыв прогремел в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на оперативные службы.
По информации канала, СОБР начал штурм здания. Также в него вошли пожарные. Сейчас они ищут и спасают выживших. Пожар продолжают тушить с воздуха.
Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что несколько террористов забаррикадировались внутри здания. Для оказания медицинской помощи на место направили более 50 бригад скорой помощи. Здание продолжает гореть.
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"
Комментарии 0