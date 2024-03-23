СОБР начал штурм здания

23 марта 2024, 01:33, ИА Амител

Фото: скрин видео

Второй взрыв прогремел в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на оперативные службы.

По информации канала, СОБР начал штурм здания. Также в него вошли пожарные. Сейчас они ищут и спасают выживших. Пожар продолжают тушить с воздуха.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что несколько террористов забаррикадировались внутри здания. Для оказания медицинской помощи на место направили более 50 бригад скорой помощи. Здание продолжает гореть.