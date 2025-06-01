Baza: еще один подрыв на железной дороге произошел в Брянской области

В этот момент там шел путеизмерительный поезд

01 июня 2025, 16:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще один подрыв произошел на железной дороге в Брянской области – около 11 часов мск взрыв случился на перегоне Унеча – Жеча. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно данным канала, в этот момент там шел путеизмерительный поезд. Никто не пострадал, поезд повреждений в результате происшествия не получил.

По предварительной информации, прогремело три взрыва. По данным источников, недалеко от места подрыва нашли еще одно СВУ, которое не сдетонировало.

Напомним, что минувшей ночью под Брянском подорвали автомобильный мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд. Сообщалось о семи погибших и почти 70 пострадавших. Позднее мост подорвали в Курской области – в тот момент по нему шел локомотив грузового поезда. Происшествия идентифицировали как теракт.