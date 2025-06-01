Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт

Расследовать уголовные дела будут в Главном следственном управлении

01 июня 2025, 15:29, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Расследовать уголовные дела будут в Главном следственном управлении по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Напомним, что минувшей ночью под Брянском подорвали автомобильный мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд. Сообщалось о семи погибших и почти 70 пострадавших. Позднее еще один мост подорвали в Курской области – в тот момент по нему шел локомотив грузового поезда.