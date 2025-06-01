Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт
Расследовать уголовные дела будут в Главном следственном управлении
01 июня 2025, 15:29, ИА Амител
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
Расследовать уголовные дела будут в Главном следственном управлении по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.
Напомним, что минувшей ночью под Брянском подорвали автомобильный мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд. Сообщалось о семи погибших и почти 70 пострадавших. Позднее еще один мост подорвали в Курской области – в тот момент по нему шел локомотив грузового поезда.
17:02:44 01-06-2025
Сам СК РФ уже опроверг версию с подрывом. Обрушение.
07:08:02 02-06-2025
Гость (17:02:44 01-06-2025) Сам СК РФ уже опроверг версию с подрывом. Обрушение. ... ага, и стратегические самолёты самовозгорелись. надо же, какие совпадения
07:25:22 02-06-2025
Гость (17:02:44 01-06-2025) Сам СК РФ уже опроверг версию с подрывом. Обрушение. ... конечно,ответ держать не хочется,а так,упали мосты сами,спецслужбы не виноваты,все вопросы к дорожникам...
12:05:02 02-06-2025
За один только день гора диверсий. У нас что, фсб уже упразднили, как и погранслужбу? Работать некому? Печально все.