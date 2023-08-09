Baza: колбаса и сосиски к осени подорожают на 5-10%

Основная причина роста стоимости — само мясо. Несмотря на санкции, оборудование и комплектующие для него у производителей есть

09 августа 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Колбаса и сосиски к осени подорожают на 5-10% – вероятно, цена вырастет еще больше. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в индустрии.

По словам источника в топ-менеджменте компании "Мясницкий ряд", основная причина роста стоимости – само мясо. Несмотря на санкции, оборудование и комплектующие для него у производителей есть, тогда как основной ингредиент ощутимо подорожал. Заметно это не только по оптовым, но и по розничным ценам. Как отмечает канал, местами подорожание превысило 30%.

При этом другой собеседник издания еще из одной компании считает, что резкого скачка цен на колбасы и сосиски не будет. Производители имеют долгосрочные контракты с ретейлерами, из-за чего им приходится обосновывать каждое повышение. По этой причине компании собираются повысить цены в среднем на 5-10%.