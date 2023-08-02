Взлетела высоко. Цена курицы в Алтайском крае перевалила за 200 рублей за килограмм
На Алтае курочка стоит даже дороже, чем в среднем по стране
02 августа 2023, 07:15, ИА Амител
Цена на охлажденную и замороженную курицу в Алтайском крае преодолела отметку в 200 рублей за килограмм, следует из данных Алтайкрайстата, который подсчитывает средние цены на продукты в регионе. Это исторический максимум: ранее куриное мясо никогда не стоило так много.
Впрочем, оно резко подорожало и в других регионах. Как пишет Forbes со ссылкой на Росстат, стоимость курицы бьет рекорды по всей стране.
Было 150, стало 200
Согласно сводке Алтайкрайстата за 24 июля 2023 года, килограмм охлажденной и мороженой курицы в магазинах региона обходится в среднем в 201,31 рубля. При этом в Барнауле средняя цена еще больше: 205,23 рубля.
Активный рост цен на мясо птицы происходит в течение последних нескольких месяцев. Так, еще в апреле 2023 года тот же килограмм курицы стоил в среднем 156,83 рубля. За три месяца цена увеличилась на 28,3%.
Эксперты, с которыми пообщался Forbes, отметили, что цена на курицу поднимается и снижается сезонно. Июль – традиционный пик подорожания.
Но нынешняя стоимость курицы на Алтае все равно заметно выше, чем в пиковый период прошлого года: в июле 2022-го килограмм обходился в среднем в 182,21 рубля. Рост за год – более 10%.
В среднем по России стоимость курицы тоже рекордная, но она все равно ниже алтайской: 196,93 рубля за кг. Такие данные по итогам прошлой недели опубликовал Forbes со ссылкой на Росстат.
Методы, которыми российские статистические ведомства вычисляют средние цены на продукты, досконально неизвестны. Как отмечает Forbes, в розничных сетях куриные тушки стоят еще больше: в среднем 270 рублей за кг.
Из-за чего подорожала курица?
Эксперты, с которыми удалось пообщаться Forbes, назвали несколько причин, по которым цена на курицу резко взлетела. Например, в числе факторов важное место занимает подорожание кормовых добавок, оборудования и расходных материалов. Об этом изданию рассказал президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
Кроме того, по его словам, стали дороже обходиться и логистические затраты. Эксперт подчеркивает: несмотря на серьезный рост стоимости, рентабельность птицефабрик практически не изменилась.
Также специалисты вспомнили и о птичьем гриппе: за первые шесть месяцев 2023 года ветеринары зафиксировали 55 вспышек в 24 регионах страны.
Как пояснил Forbes Давлеев, вырос и спрос на куриное мясо.
"Во-первых, сократился выездной туризм, и те, кто раньше уезжал в другие страны, остаются внутри страны и активно потребляют мясо в летние месяцы, а это несколько миллионов человек", – цитирует издание эксперта. Кстати, птица уже давно держит лидерство в топе популярных мясных продуктов у россиян. Доля курицы в общем объеме потребления – 44,3%, или 35 кг на человека.
Что будет с ценами на курицу дальше?
Точно сказать трудно. По словам экспертов, факторов, которые могут повлиять на дальнейшее изменение цен, немало. Тем не менее специалисты, с которыми пообщался Forbes, прогнозируют стабилизацию цен на бройлеров к осени.
По крайней мере, в августе на курицу традиционно падает спрос. Люди в это время больше тратят на свежие овощи и фрукты, цена на которые снижается. А если куриное мясо будут меньше покупать, то и цена на него начнет падать.
07:25:34 02-08-2023
Доимпортозамещались . Сдали россиян на разграбление.
07:27:32 02-08-2023
магазинные бройлеры стали совсем несъедобны. беру только синих беговых кур иногда. они, кстати, и стоят дешевле, и есть вкус и аромат. а химозных мутантов есть просто страшно.
07:53:01 02-08-2023
Заведующих курятниками, за торговую диверсию, в сложное для страны время, как "врагов народа ", со всей проллетарской ненавистью ...
08:20:19 02-08-2023
Покупаю курицу только фермерскую по 430 руб за кг., эту химию не покупаю уже 20 лет.
08:26:50 02-08-2023
Гость (08:20:19 02-08-2023) Покупаю курицу только фермерскую по 430 руб за кг., эту хими... дороговато. завтра по 270 возьму
10:32:58 02-08-2023
Гость (08:26:50 02-08-2023) дороговато. завтра по 270 возьму... По 270 покупала не понравилась, кормят и поят антибиотиками также , как на фабрике,не чем не отличается от магазинной, хорошее не может стоить дёшево.
14:08:39 02-08-2023
Гость (10:32:58 02-08-2023) Гость (08:26:50 02-08-2023) дороговато. завтра по 270... Возьмите по 1430 там и золотишко говорят в корм перепадает птичкам
14:13:29 02-08-2023
Гость (14:08:39 02-08-2023) Возьмите по 1430 там и золотишко говорят в корм перепадает птичкам. а вы в барнаульском стендапе не выступаете случайно? шутки у вас характерные. тупые.
09:25:37 02-08-2023
Гость (08:20:19 02-08-2023) Покупаю курицу только фермерскую по 430 руб за кг., эту хими... Совсем не факт, что фермерская без химии. Совсем. Это же бизнес. Вот если вы поедете в деревню и купите курочку у какой нибудь бабуьлки, которая выращивает их для себя, детей, внуков - тогда другое дело.
09:43:10 02-08-2023
Гость (09:25:37 02-08-2023) Совсем не факт, что фермерская без химии. Совсем. Это же биз... Угу. Кормит эта бабулька их непонятно чем, и с какой заразой они у нее, неизвестно. Это как молоко от непонятно каких коров покупать. Да еще и пить его сырым)
12:26:58 02-08-2023
Гость (09:43:10 02-08-2023) Угу. Кормит эта бабулька их непонятно чем, и с какой заразой... господя,всю жизнь в деревнях курей своих ели и молоко сырым пили и козликами не стали,а тут мы такие нежные,так ешьте химию,да запивайте пальмовым маслом и потом только не возмущайтесь что к 50-60 годам куча болячек вылезет
10:44:19 02-08-2023
Гость (09:25:37 02-08-2023) Совсем не факт, что фермерская без химии. Совсем. Это же биз... Ну вас же не кто не заставляет покупать по такой цене, покупайте магазинную, если для вас вкус мяса одинаковый, а я чувствую разницу поэтому и плачу.
12:19:05 02-08-2023
Гость (09:25:37 02-08-2023) Совсем не факт, что фермерская без химии. Совсем. Это же биз... В том то и дело, что бизнес и он должен иметь спрос, если вы будете выращивать кур таких, как в магазине, то кто купит за такие деньги у вас кур, вы просто разоритесь, продукт должен быть востребован, а поэтому он должен быть хорошего качества, вы хоть раз купите по такой цене и попробуйте, потом рассуждает, антибиотиками сейчас кормят все даже для себя, другое дело в каких количествах и чем кормят, на базаре много продают домашних кур по 270 откормленных на помоях, поэтому мясо не вкусное бульон кислятина, а вот по 430 и бульон с несушки вкусный, как в советское время и у брольера мясо вкусное, думаете такое вкусное мясо стало от помоев и убойных доз антибиотиков, не надо считать всех бизнесменов обманщиками.
12:34:38 02-08-2023
Гость (12:19:05 02-08-2023) на базаре много продают домашних кур по 270 откормленных на помоях, не считайте себя умнее всех, вы себе безжалостно льстите. брать буду у знакомой. куриц выращивают ее родители. и едят их и сами и детей кормят, а излишки уходят на продажу. для себя бы они не стали кормить чем попало.
08:38:38 02-08-2023
что цена на курицу поднимается и снижается сезонно. Июль – традиционный пик подорожания. По крайней мере, в августе на курицу традиционно падает спрос." Т.е. летом урожай кур заканчивается- поэтому цена растёт? А когда пик подешевления? Почему не известили?
09:02:34 02-08-2023
Курица подорожала, переходим на индейку и свинину
09:09:29 02-08-2023
если куриное мясо будут меньше покупать, то и цена на него начнет падать. - Вы это серьезно?
11:35:30 02-08-2023
Как только власти нашли замечательных московмких инвесторов для Алтайского бройлера, так сразу цена пошла вверх. Потом у них вдруг случился пожар, что тоже резко подняло цены на кур в крае. Что интересно, перестали завозить томскую и омскую птицу. Теперь у нас курицы дороже, чем во всей Сибири.
11:52:49 02-08-2023
Безнадёга, убрали частное хозяйство, на своём подворье теперь запрещено держать скотину? если так, то для чего это сделано? заставить всех есть химозную продукцию? напичканую чем попало? Кому это нужно и для чего?
14:17:18 02-08-2023
Гость (11:52:49 02-08-2023) Безнадёга, убрали частное хозяйство, на своём подворье тепер... С чего бы? Если у вас земли сельхозназначения - велкам.
12:57:23 02-08-2023
Ещё неделю назад на входе в магазин Мария ра, стоял алкаш, просил добавить на опохмелку. Часто стоял... Почти родной... А сегодня он уже миллионер! За смерть сына ему выплатили почти 5000000 рублей. Станок печатающий великий рубль работает день и ночь, наличных в стране на руках у население прибавилось процентов так на 1000%... Удивляться почему дорожает все....
13:12:30 02-08-2023
Обидно ,что средняя заработная плата в крае одна из самых низких, а "На Алтае курочка стоит даже дороже, чем в среднем по стране". ЧТО СКАЗАТЬ,АГРАРНЫЙ РЕГИОН!
19:06:18 02-08-2023
Теперь старики будут есть меньше куриного мяса, единственно им доступного. Стоит обратить внимание на то, что никто их глав регионов не принял меры к стабилизации обстановки. Это касается и Алтайского края, одного из крупнейших сельхозпроизводителей в стране, в котором морковка стоит дороже импортных бананов и апельсинов. Это говорит все о наших руководителях.
20:59:27 02-08-2023
То ли еще будет. Очень большие ЗП у силовиков, врачей, IT, банкиров. Раздутые ЗП. А это более 25% экономически активного населения. Инфляция уйдет в космос в ближайшее время.