На Алтае курочка стоит даже дороже, чем в среднем по стране

02 августа 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Цена на охлажденную и замороженную курицу в Алтайском крае преодолела отметку в 200 рублей за килограмм, следует из данных Алтайкрайстата, который подсчитывает средние цены на продукты в регионе. Это исторический максимум: ранее куриное мясо никогда не стоило так много.

Впрочем, оно резко подорожало и в других регионах. Как пишет Forbes со ссылкой на Росстат, стоимость курицы бьет рекорды по всей стране.

Было 150, стало 200

Согласно сводке Алтайкрайстата за 24 июля 2023 года, килограмм охлажденной и мороженой курицы в магазинах региона обходится в среднем в 201,31 рубля. При этом в Барнауле средняя цена еще больше: 205,23 рубля.

Активный рост цен на мясо птицы происходит в течение последних нескольких месяцев. Так, еще в апреле 2023 года тот же килограмм курицы стоил в среднем 156,83 рубля. За три месяца цена увеличилась на 28,3%.

Эксперты, с которыми пообщался Forbes, отметили, что цена на курицу поднимается и снижается сезонно. Июль – традиционный пик подорожания.

Но нынешняя стоимость курицы на Алтае все равно заметно выше, чем в пиковый период прошлого года: в июле 2022-го килограмм обходился в среднем в 182,21 рубля. Рост за год – более 10%.

В среднем по России стоимость курицы тоже рекордная, но она все равно ниже алтайской: 196,93 рубля за кг. Такие данные по итогам прошлой недели опубликовал Forbes со ссылкой на Росстат.

Методы, которыми российские статистические ведомства вычисляют средние цены на продукты, досконально неизвестны. Как отмечает Forbes, в розничных сетях куриные тушки стоят еще больше: в среднем 270 рублей за кг.

Из-за чего подорожала курица?

Эксперты, с которыми удалось пообщаться Forbes, назвали несколько причин, по которым цена на курицу резко взлетела. Например, в числе факторов важное место занимает подорожание кормовых добавок, оборудования и расходных материалов. Об этом изданию рассказал президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Кроме того, по его словам, стали дороже обходиться и логистические затраты. Эксперт подчеркивает: несмотря на серьезный рост стоимости, рентабельность птицефабрик практически не изменилась.

Также специалисты вспомнили и о птичьем гриппе: за первые шесть месяцев 2023 года ветеринары зафиксировали 55 вспышек в 24 регионах страны.

Как пояснил Forbes Давлеев, вырос и спрос на куриное мясо.

"Во-первых, сократился выездной туризм, и те, кто раньше уезжал в другие страны, остаются внутри страны и активно потребляют мясо в летние месяцы, а это несколько миллионов человек", – цитирует издание эксперта. Кстати, птица уже давно держит лидерство в топе популярных мясных продуктов у россиян. Доля курицы в общем объеме потребления – 44,3%, или 35 кг на человека.

Что будет с ценами на курицу дальше?

Точно сказать трудно. По словам экспертов, факторов, которые могут повлиять на дальнейшее изменение цен, немало. Тем не менее специалисты, с которыми пообщался Forbes, прогнозируют стабилизацию цен на бройлеров к осени.

По крайней мере, в августе на курицу традиционно падает спрос. Люди в это время больше тратят на свежие овощи и фрукты, цена на которые снижается. А если куриное мясо будут меньше покупать, то и цена на него начнет падать.