Baza назвала причину смерти Пухляша Красилова

Анализы не обнаружили в крови танцора следов наркотических препаратов

01 февраля 2024, 21:29, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

В крови танцора Дмитрия Красилова не обнаружили следов наркотиков. Как сообщает Telegram-канал Baza, специалисты получили результаты анализов Пухляша в конце января.

Причиной смерти Красилова стали последствия эндокринопатии – заболевание, которое спровоцировано нарушением работы эндокринных желез.

Напомним, что шоумен скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни. 22 декабря с ним простились в столице, после чего похоронили в Заринске.

СМИ сообщали, что за сутки до своей смерти Пухляш жаловался на самочувствие, однако от работы не отказывался.