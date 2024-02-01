Baza назвала причину смерти Пухляша Красилова
Анализы не обнаружили в крови танцора следов наркотических препаратов
01 февраля 2024, 21:29, ИА Амител
Дмитрий Красилов / Фото: со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"
В крови танцора Дмитрия Красилова не обнаружили следов наркотиков. Как сообщает Telegram-канал Baza, специалисты получили результаты анализов Пухляша в конце января.
Причиной смерти Красилова стали последствия эндокринопатии – заболевание, которое спровоцировано нарушением работы эндокринных желез.
Напомним, что шоумен скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни. 22 декабря с ним простились в столице, после чего похоронили в Заринске.
СМИ сообщали, что за сутки до своей смерти Пухляш жаловался на самочувствие, однако от работы не отказывался.
08:40:12 02-02-2024
Заболевание налицо было. Нужно следовать рекомендациям врачей, если хоть раз в жизни обращался к ним. Вроде деньги должны быть.
09:52:02 02-02-2024
что за база. закончились русские буквы?
10:49:37 02-02-2024
Врачи это не лечат. Всё, что требуется, это веганская диета и интервальное голодание. Но для этого нужна недюженная сила воли.