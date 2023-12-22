Дмитрия Красилова в последний путь проводили овациями
Прощание с Пухляшом состоялось в Москве
22 декабря 2023, 19:31, ИА Амител
Фото: Дмитрий Красилов / "ВКонтакте"
Заринского танцора Дмитрия Красилова проводили в последний путь овациями. Об этом сообщает Shot.
22 декабря в Москве состоялось прощание с артистом, на котором побывали различные блогеры и звезды. Перед выносом гроба собравшиеся простились с Красиловым овациями.
Певец Стас Костюшкин, который был на церемонии прощания, рассказал, что смерть Красилова его не удивила. По его словам, за несколько дней до случившегося он видел Пухляша в плохом состоянии – тот страдал от проблем с давлением и сильно покраснел.
Напомним, что похоронят Дмитрия Красилова в Заринске, где он родился.
22:05:43 22-12-2023
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