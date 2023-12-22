Дмитрия Красилова в последний путь проводили овациями

Прощание с Пухляшом состоялось в Москве

22 декабря 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: Дмитрий Красилов / "ВКонтакте"

Заринского танцора Дмитрия Красилова проводили в последний путь овациями. Об этом сообщает Shot.

22 декабря в Москве состоялось прощание с артистом, на котором побывали различные блогеры и звезды. Перед выносом гроба собравшиеся простились с Красиловым овациями.

Певец Стас Костюшкин, который был на церемонии прощания, рассказал, что смерть Красилова его не удивила. По его словам, за несколько дней до случившегося он видел Пухляша в плохом состоянии – тот страдал от проблем с давлением и сильно покраснел.

Напомним, что похоронят Дмитрия Красилова в Заринске, где он родился.